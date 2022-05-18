Telegram或被禁用點算好？消委會6款免費VPN評測　一免費10GB任用

禁用Telegram（TG）｜個人資料私隱專員昨日（17日）發表，正考慮就「起底」問題，引用《個人資料（私隱）條例》第66L條，要求 App Store、Google Play 等平台下架 Telegram（TG），甚至停止或限制市民使用TG。

先不說 TG 部分群組有「起底」的訊息，很多用戶都因為之前 WhatsApp 更新私隱條款而轉會，如突然用不到 TG 可能會非常麻煩，這時候就要靠 VPN 的力量。



VPN 用到 TG？

有網民針對禁用 TG 的做法的反映，就算禁止現有用戶使用或未來用戶下載 TG，只要使用 VPN 就能「翻牆」使用，因此禁令的成效有限。因此，如果想之後仍能使用 TG，可能現在就要先下載定 VPN，到時就不至於連入 App backup 內容和聯絡人資料都做不到。

消委會評測

消委會就曾評測多款知名的 VPN，當中發現收費 VPN 的上下載速度，有些表現比免費還要遜色。因此，選擇 VPN 時要細心比較，部分 VPN 服務商會同時提供免費﹑收費服務，可以先試用免費版了解功能，才決定是否升級。消委會比較的 6 款免費 VPN 中，有一款可達 4 星評分（滿分為 5），而另一款即有著 10GB 的免費數據流量。

👇👇消委會比較 6 款免費 VPN （次序由評分低至高排列）👇👇

+ 2

消委會提醒，使用 VPN 不代表完全安全，只是能幫用戶隱藏真正 IP 地址，但仍有機會因留下足迹被「起底」。因此，用戶在使用 VPN 後，也不應在網上進行違法行為。

👇👇消委會建議使用 VPN 5大注意事項👇👇