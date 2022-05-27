泳灘解禁｜5大熱門泳灘5G測速　這間穩定300Mbps、打卡直播皆暢通

香港泳灘5G網速測試｜第5波疫情已快將過去，香港政府早前亦宣布放寬多項社交距離措施，包括解封所有泳灘，剛好近日天氣轉晴，各位在到各大泳灘「與陽光玩遊戲」的同時，相信不少人都會趁機影靚相打卡、甚至在泳灘拍片／直播，手機的上網速度又怎可以慢？



《香港01》科技玩物記者為此就走訪香港 5 大熱門泳灘，並實地測試香港 4 大電訊商在各大泳灘的實地 5G 網絡接收速度。

走訪 5 大泳灘、實測 4 大電訊商 5G 速度

《香港01》科技玩物記者走訪香港 5 大熱門泳灘，並實地測試香港 4 大電訊商在各大泳灘的實地 5G 網絡接收速度。

是次的測試地點遍布港九新界，分別為：

－黃金泳灘

－清水灣泳灘

－淺水灣泳灘

－大浪灣泳灘

－石澳泳灘

今次用於速度測試的手機為 Apple 推出的 iPhone 13 Pro Max，具備目前最新的 5G 連線能力（蘇煒然 攝）

測試時，我們以 4 部相同配置、但分別插上不同電訊商 5G SIM 卡的 Apple iPhone 13 Pro Max 運行《通訊事務管理局辦公室寬頻表現測試》App，以獲得上載、下載以及網絡時延等數據，並找出表現最佳的電訊商。

第一站：黃金泳灘

我們第一站就先來到全港唯一的人工沙灘黃金泳灘，此處交通方便、鄰近市區，在周圍更有不同的商場及食肆，更重要的是沙粒對比一眾天然海灘更為幼滑，是親子、情侶之間的熱門泳灘之一。

可能由於鄰近市區的關係，幾間網絡商的 5G 上網表現都相當不俗，其中以 CSL 的速度最為突出，錄得 550Mbps 以上的下載速度，而較差的則為電訊商 B，下載速度只有 50Mbps 左右，即 CSL 的 10% 而已。

黃金泳灘手機 5G 測速結果（蘇煒然 攝）

第二站：清水灣第二灣泳灘

在最近市區的黃金泳灘之後，下一站我們就來到有「大清水」之稱的清水灣第二灣泳灘，此處因水質良好而被不少愛游泳的泳客追捧，另外其設備相當完善，除了一般的洗手間、更衣淋浴設施，更有燒烤區，游泳之餘又可以 BBQ，節目相當豐富。

清水灣的位置較為偏僻，是以電訊商們的網絡基建都未必完善，電訊商 A、B、C 的表現都明顯強差人意，下載方面全都未能達到 100Mbps 的水平，其中電訊商 B 更連 10Mbps 都未到，連 4G 速度都難以企及；反觀 CSL 就似乎可以保持強勢，在此以 500Mbps 以上的速度跑出。

清水灣第二灣泳灘手機 5G 測速結果（蘇煒然 攝）

第三站：淺水灣泳灘

如果愛在沙灘上曬日光浴、或是拍攝夏日相集的話，不妨來到位於港島南區的淺水灣泳灘，其以柔軟潔白的細沙而聞名，綿延292公尺，超長的沙灘可以讓沙灘充滿整張相片，可謂打卡拍照的勝景。

在此站點，CSL、電訊商 A、電訊商 C 的下載表現都不俗，但可以留意一下 CSL 在上載方面的表現乃四台之中最佳，有利於上載用戶拍攝的高清相片及影片。

淺水灣泳灘手機 5G 測速結果（蘇煒然 攝）

第四站：大浪灣泳灘

對衝浪活動有興趣的人士，相信不可能不知道位於港島的大浪灣，這裡一年四季都是浪濤洶湧，海浪更可高達數公尺，單是坐在沙灘上都能聽到澎湃海浪聲；近年不少極限運動愛好者都會隨身攜帶運動相機拍攝活動過程，拍完當然想盡快放上網分享，此時一個更快的手機網絡就派上用場。

可能知道這裡是人流聚集的地點，各電訊商在此的鋪網都十分完善，平均下載速度達到了 200Mbps 以上，不過在四台當中，CSL 卻是唯一得以突破 300Mbps 關口的一個電訊商。

大浪灣泳灘手機 5G 測速結果（蘇煒然 攝）

第五站：石澳泳灘

在大浪灣後，最後我們就來到附近的石澳，此處的泳灘水質長期屬於良好水平，同時有燒烤爐，可以一家大小BBQ；附近的石澳村有著大量彩色小屋，再往深入一點更有一條「情人橋」，是不少準新人的婚照取景勝地，當然也適合情侶拍照打卡。

+ 1

在此處測試四個電訊商的 5G 網絡，CSL 依然以 400Mbps 以上的下載速度獨占鰲頭，其餘的電訊商 B、C 都有 200Mbps 以上的速度，唯獨電訊商 C 就連 30Mbps 都未能觸及，表現最差。