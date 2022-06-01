VPN 6大實用功能｜不只保障私隱　解鎖地區限制　打機／煲劇必備

現時手機﹑電腦的個人資料越多越多和重要，瀏覽記錄﹑帳戶密碼﹑信用卡資料等，都有機會被黑客有機可乘，而 VPN 就能成為上網的一層安全保障。同時，VPN 在保護私隱外，並有著很多實用的功能，甚至能帶給用家更精彩的娛樂。以下將分享 VPN 的用途，等大家能安心上網之餘，可以有更好的網絡體驗。



【1】保障私隱

這是 VPN 最核心和基礎的同途，可以隱藏用戶的 IP，能保護網絡使用的安全，如隱藏瀏覽記錄﹑帳戶和密碼﹑信用卡資料等，防止被黑客追蹤和入侵，這對於有需要連上公共 Wi-Fi 的用家來說更重要。

【2】解鎖串流平台娛樂

不論是Netflix﹑Disney+，都有著極大量影集娛樂，基本上每個喜歡睇劇的用家都會訂閱這些平台。不過，想解鎖一些地區限定的內容，就必須要使用 VPN，就能用一個帳戶，跨越區域限制，收看不到平台上的所有獨家影片。

【3】機迷必備

手機或電腦遊戲的玩家，能夠使用 VPN 跨越地區，遊玩到地區限定或外國的伺服器。同時，使用 VPN 也能在外國伺服器的遊戲中，享受更好的連線體驗，玩家們一定知道能降低 ping 數對遊戲體驗和操作的重要性。

【4】網購必備

網購已經成為日常購物的其中一個主要途徑，網購平台眾多，即使同一件貨品或服務，在全球不同地區的市場，都有不同的價格或優惠。如 Black Friday 優惠，用不同地區進入網購平台，可能會有更好的折扣，想享有最抵的價錢，就要利用VPN的功能。

【5】訂閱服務

各種服務平台都推出訂閱方案，如 YouTube﹑Spotify﹑PSN等，和網購優惠一樣，不同地區的訂閱收費都有差異，如 YouTube Premium 香港收費 $68，但印度收費約 $13，因此可以使用 VPN 享有更高的訂閱優惠。

【6】阻擋廣告

上網經常會有彈出廣告阻礙體驗，甚至追蹤用家的瀏覽記錄，不斷用相關產品的廣告打擾。用上 VPN 後，除了能隱藏網絡足跡，更可以阻擋廣告，如今次介紹的 Surfshark VPN，透過 CleanWeb 功能阻擋廣告加載，提升上網體驗。

Surfshark VPN 獨有優勢

Surfshark VPN 除了其他 VPN 都有的功能外，更提供不限數量設備的優勢，只要一個帳戶，就能同時保護自己﹑家人﹑朋友的所有設備。另外，VPN 的速度也是用家關心的地方，Surfshark VPN 的所有伺服器速度最少有一個1Gbps 的埠，有部分更高達 2x10Gbps，而且有超過 3500 個伺服器可以選擇，不用擔心擁塞的問題。

在iOS、macOS和Android上可以免費試用 Surfshark VPN 7日，而且有 30 日退款保證，用家可以先試過後，再決定是否繼續訂閱更長的方案。

7 天免費試用：https://surfshark.com/zh-hk/download