Apple專賣店Studio A剛公布將會在 MOKO（新世紀廣場）門市，推出「感謝祭快閃優惠」，多款 Apple 陳列品劈價推出，不過活動時間只有一日，而且優惠產品數量有限，想成功入手就要睇定以下攻略：



Apple 陳列品開倉

Studio A 今次在 MOKO 門市開倉，於 5 月 20 日一天限定，早上 11 時準時開賣。開倉的產品主要是 Apple 陳列品，全以套裝形式出售，即每樣產品都會附送額外指定禮品，如 $5,599 iMac 27'' 256GB SSD＋Soul Emotion Max 頭戴式主動降噪藍牙耳機套裝。由於均是陳列品，因此是指定顏色。

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👇👇Studio A MOKO門市開倉優惠產品一覽👇👇

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搶購攻略

今次的優惠只在 MOKO 門市一日限定，於早上 11 時開賣，因此打算搶購的話，就要預早排隊。屆時會同時派發購物選單，可以提早選定心水產品，每人只限購買最多一部 Apple 產品。要留意一點，陳列品沒有保養，也不能選擇顏色，因此入手前要檢查清楚產品的質素，是否合乎心水要求。同時 Studio A 接受 AlipayHK／WeChat Pay／Tap & Go／八達通電子支付，即可以使用消費券結帳。