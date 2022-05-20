Apex 英雄M｜英雄集結捍衛巔峰 Android、iOS雙平台正式推出

以射擊戰術遊戲聞名的光子工作室，與重生工作室聯手開發，《Apex 英雄M》手遊己於5月17日登陸iOS及Android正式上線。



兩大工作室聯手開發

今次兩大工作室為了讓玩家感受到革新的遊戲體驗，重點針對手遊進行深度優化、解決畫質與射擊體驗等平衡性問題。同時為手遊加入獨有的操作，整款遊戲可謂特地為手遊環境度身訂造。除此之外，遊戲中的美術圖案、背景模組、動畫特效等都全新製作，務求加強玩家於遊戲中的沉浸感。

60人大混戰地圖

《Apex 英雄M》另一個賣點是團隊合作，遊戲中包含了團隊作戰模式及60人大地圖模式。在遊戲中玩家選擇角色後，就可以與隊友合作戰鬥，遊戲節奏爽快，玩家甚至可以操作角色上天下地，配合射擊元素，玩法多姿多采之餘，兼具了快速及時的戰術性玩法，令戰鬥過程驚險刺激。

Apex 英雄M

玩家喜歡角色全部亮相，還包括獨有角色

在首個賽季版本中，尋血獵犬、直布羅陀、命脈、惡靈、班加羅爾、動力小子、幻象、探路者、侵蝕等受到玩家喜愛的角色都會亮相，甚至會出現只有《Apex 英雄M》才會出現的角色 ─ Fade，他將會在新賽季中登場，他是一位具有相位轉換能力的惩罰者，終極技能是通過強制相位轉移將敵人完全從戰鬥中移除，而他的被動則會增強移動速度，進一步推動戰場上的相位轉移技術。

Apex 英雄M 獨有角色Fade

Apex 英雄M 獨有角色Fade

多動超型動作完全重現

在遊戲中玩家照樣可以進行「踩牆跳」及「滑鏟跳等非常有型的動作。為了實現角色在不同的狀態下都可以順暢及精細地將動作表現出來，遊戲團隊進行了複雜的交互邏輯處理，包括技能交互、戰術動作、場景物件等，只為玩家能充分領略《Apex 英雄M》的魅力。

Apex 英雄M

經典地圖 ─ 世界邊緣

「世界邊緣」作為最受玩家歡迎的經典地圖會出現在首個賽季版本中，除此之外玩家還可以體驗到為手遊以創作的玩法TDM，當中地圖包括有骷髏鎮、熔岩流、熱力站等。

Apex 英雄M

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