Wi-Fi 6E 在外國早已正式推行，香港雖目前仍處於審批牌照的階段，預計近期將會有合資格的 Wi-Fi 6E Router 推出。想早一步享受更好的無線上網體驗，就要預先了解 Wi-Fi 6E 是什麼，與現時的 Wi-Fi 6 又有什麼分別。



Wi-Fi 6E 是什麼？

現時可用的最高級別 Wi-Fi 協定為 Wi-Fi 6，即802.11ax協定版本，而 Wi-Fi 6E 看似只加了一個 E（Extension），但其實技術上有更大的進步。Wi-Fi 6E 是 Wi-Fi 6 的延伸，雖同樣使用802.11ax 進行連接，但新增 6GHz 頻段。

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獨有的 6GHz 頻段（Google 圖片）

現時使用的 Wi-Fi 大多是提供 2.4GHz + 5GHz 雙頻段，而 Wi-Fi 6E 即擴展到 6GHz 頻段，以及增加了 14 個額外的 80MHz 頻道頻寬，或 7 個額外的 160MHz 頻道頻寬，簡單來說是就能提升網速和穩定性。

Wi-Fi 6E 優勢

6GHz 頻段的優勢在於，只有支援 Wi-Fi 6E的裝置可以使用，而且 6GHz 的頻道不會重疊，因此使用 Wi-Fi 時速度會比較快，同時也能解決網絡擠擁的問題。

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另外，由於 Wi-Fi 6E 有速度和穩定性的優勢，因此更適用來使用高畫質媒體（4K／8K）播放﹑直播，或 VR／AR 實境使用，可說是未來的大趨勢。

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Wi-Fi 6E 缺點

在技術上，Wi-Fi 6E是明顯 Wi-Fi 6 的水平，不過仍有兩個缺點，第一 Wi-Fi 6E Router 的價錢偏貴。雖然香港仍未能買 Wi-Fi 6E Router，但在Amazon看有支援6E 的 Router，價格動輒 500～1500 美元不等。

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第二就是距離短。Wi-Fi 6E 的波長比 5GHz 更短，因此運作的有效距離會比 5GHz 再短一點，這也是使用者其中一個要取捨的地方。