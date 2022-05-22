Wi-Fi Router選購心得｜對很多人來說，選購Wi-Fi Router 是非常頭痛的事情，甚至連一些平常有打機﹑了解電腦和網絡的玩家都會被難到。原因是Wi-Fi Router 的品牌和款式太多，而且有很多不是一目瞭然的規格制式，導致不知如果選擇。日常生活非常依賴 Wi-Fi，如果揀錯 Router 可能會影響上網體驗，或者浪費月費高的寬頻 Plan。以下分享 6 個考慮因素，在入手 Router 前考慮就不會行冤枉路。



Router 對應寬頻Plan

由於每個家庭的寬頻 Plan 都不同，因此要發到出最大的效率，就要根據自己的網速上限作選擇。如寬頻網速不高於100Mbps，可買只支援100Mbps的較平款式。同時，如家居使用1000Mbps光纖寬頻，就建議買設有「千兆以太網」（Gigabit Ethernet, GbE）連接埠的 Router，才不會浪費高網速。

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Router 的品牌和規格眾多，要揀啱一定要先了解自己需要（CNN 圖片）

天線取捨

不同性能的 Router 都設有數量不同的天線，其反映訊號發射的方向性增益（Directional gain），天線越多越長，其實就反映出訊號越強。因此，如需要穩定和訊號強的無線網絡（如連Wi-Fi打機），可選擇天線較多的款式。

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2GHz vs 5GHz

先不討論 6GHz 的 Wi-Fi 6E，現時主流的 Router 大多具有雙頻段 2GHz 和 5GHz。那使用上，是否盲目連上 5GHz 就最好呢？其實除了速度不同外，2GHz 的頻段具更好的「穿牆」效果，即其有效範圍比 5GHz 好。因此，一些不需要高網速的家電裝置，其實連上 2GHz 可能有更好的體驗。

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Mesh Wi-Fi Router

如果家居較大，而且比較多牆，其實 Mesh Wi-Fi Router 會是更好的選擇。Mesh Wi-Fi 即是用一部主機和最少一部衛星機，在家中形成一個更大的網絡覆蓋範圍。可以使家中每一個位都能穩定接收同一個Wi-Fi訊號，打破範圍和牆壁阻隔，甚至可以達到分層使用 Wi-Fi 的效果。

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