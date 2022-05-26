上網最「忌」慢，睇片﹑睇IG 只要一見到 loading 就相當不耐煩，甚至連上 Wi-Fi 都解決不到就更令人煩躁。但為什麼用 Wi-Fi 上網都會慢呢？其實 Router﹑寬頻Plan﹑家屋大少﹑連線裝置等，有多個因素會影響到網速。想每一刻都能享受高速的 Wi-Fi 體驗？就要先了解以下 6 個拖慢網速原因。



【1】Wi-Fi Router 位置問題

Wi-Fi 信號的有效範圍有限，越遠離Router位置，信號就越弱，另外更有石屎牆的阻礙，更加令網速變慢。想提升Wi-Fi信號，可以把Router放在家中比較中心的位置，或使用Mesh Router增加信號有效範圍和減低石屎牆阻隔的影響。

👉iPhone救命｜少女街頭險被性侵、 憑iPhone隱藏SOS功能擊退色魔

Router 位置極影響接收效果（TP-Link 圖片）

【2】Wi-Fi通道擁塞

現時不論是2.4GHz，還是5GHz的網路頻帶，其通道都有機會因為太多裝置連線，或旁邊有Router使用同一通道而現出擁塞，重疊通道就會造成就會影響網速。正等待開牌的Wi-Fi 6E的獨立6GHz就能有效解決這問題。

【3】Wi-Fi干擾

Wi-Fi的2.4GHz頻段很容易受其他裝置干擾，如現時的微波爐﹑電子門鎖﹑雪櫃等，都會連上2.4GHz Wi-Fi使用。因此，手機建議使用5GHz來分散通道使用量。

👉夏天開冷氣電費貴？一工具助節能 7大家電慳電貼士冷氣非最嘥電

公共 Wi-Fi 網速會因為太多人使用拖慢網速（Google圖片）

【4】本身Wi-Fi速度影響

部分人可能以有個錯覺，Wi-Fi一定比流動數據快，但其實當Router本身的效能不夠高，或使用低網速寬頻，也有機會比4G流動數據慢，特別是公共Wi-Fi更易出現這個情況。

【5】使用VPN

為了安全性或觀看地區限定內容，可能會使用VPN翻牆，但部分VPN的加密過程和遠端伺服器，也會增加許多額外的連線和步驟，造成網路延遲，特別是免費VPN減慢網速的情況更加明顯。

👉 乾衣機使用禁忌：6類衣物不應放入機 消委會教10大安全使用貼士

【6】裝置問題

造成上網慢的原因，也有可能是手機性能問題。一式舊款或比較入門的手機，就算連上高速的Wi-Fi網絡，亦有機會因為裝置的硬件效能不佳，而影響讀取網頁﹑影片﹑聲音的時間。

👇👇6 個令手機連Wi-Fi網速慢的原因👇👇

+ 2

資料來源：makeuseof