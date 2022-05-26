機電署禁售9款家電，耗電未達能源標籤要求，睇標籤外7大慳電貼士｜買家電除了看功能﹑款式外，不少人都會留意是否有一級能源標籤，盡可能節省電費。不過，近日機電工程署公布，市面上有 9 款家電未達該能源標籤的要求，因此從紀錄冊中剔除。原來就算有一級能源標籤，也未必真的夠慳電，甚至該電器的效能根本未達標。



9款電器禁售

機電工程署公布，按《能源效益（產品標籤）條例》挑選表列中，部分型號的產品進行測試，發現當中有三款儲水式電水爐和六款雪櫃，其耗電情況未能達到相關能源效益的要求，因為被剔出紀錄冊，以及不能在香港出售。

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產品效能有機會不達能源標籤要求（Google圖片）

三款儲水式電熱水器包括：柏林牌（berlin）NPF-603﹑朗高（DEUTSCHOONER）DNP-6.5TS﹑米諾堡（MILOBRAT）MBPU-35SIS



六款雪櫃包括：飛雪（Fisher & Paykel）RF521TLPX6、RF521TRPW6、RF521TRPX6﹑多美達（DOMETIC）DF 1000﹑伊瑪（Imarflex）IRF-40K﹑東芝（TOSHIBA）GR-A25HSZ



家電慳電大法

如果一級能源效益未必準確的話，有什麼方法可以慳電呢？消委會曾分享雪櫃的7大慳電方法，其實最根本的做法，就是從日常使用著手。另外，一個家庭必備的家電很多，冷氣﹑洗衣機﹑熱水爐等，不想收到震撼電費單，就要了解所有家電的慳電方法：

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