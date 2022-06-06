消委會氣炸鍋安全測試｜很多人會用氣炸鍋代替傳統的油炸，認為無油氣炸會比較健康，這亦是大多數品牌用來吸引用家的賣點之一。不過，消委會早前測試中發現，竟有一半測試樣本的致癌物超過歐盟規定，難道氣炸鍋比用家想像中的不健康？其實這與使用方法有極大關係。



6款氣炸鍋丙烯酰胺含量過高

根據香港食物安全中心的資料，丙烯酰胺被國際癌症研究機構(IARC)評定為「可能令人類致癌」 ( 第 2A 組 ) ，會在煮食時由於溫度過高而有機會產生，常見在薯條、薯片、咖啡、糕餅、曲奇、麵包等食物上。

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消委會早前評測中，有 6 款氣炸鍋高於歐盟2017／2158法規的丙烯酰胺含量基準水平，在氣炸急凍薯條中發現，伊瑪牌的丙烯酰胺含量高達7038微克/公斤，竟遠超歐盟相關法規約 13 倍。

👇👇消委會測試12款氣炸鍋，半數款式煮食時，產生的致癌物低於歐盟相關法規的基準水平(500 微克/每公斤)👇👇

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減少致癌物方法

根據生產商或代理商提供的食譜，即使丙烯酰胺的含量超出歐盟規定，但透過減少時間和降低溫度兩個測試後，亦發現同一款式的丙烯酰胺含量大幅下降，而且同樣低於歐盟標準。可見，使用氣炸鍋的方法是有機會減少產生致癌物，以下兩個方法都能適用在氣炸不同食物上，用作減低氣炸產生的致癌物：

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👇👇兩個方法減低氣炸產生的致癌物👇👇

氣炸鍋安全問題

消委會測試中，發現多個氣炸鍋安全問題，包括手柄溫度過高增加燙傷風險﹑部件之間的絕緣距離不足可能增加短路的風險，以及接地裝置設計欠佳。以上的安全問題都有機會令使用氣炸鍋時，有燙傷﹑短路﹑漏電的風險。

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👇👇消委會測試發現，半數氣炸鍋安全有待改善👇👇

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資料來源：食物安全中心