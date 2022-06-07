macOS Ventura新技術大幅強化遊戲性能 MacBook Air可玩《生化危機8／RE VIII》 ｜一直以來家用電腦給人的印象都是「Mac機工作用，PC打機用」；PC因為有著極高的硬件自由度以及海量遊戲及支援軟體陣容成為機迷的不二之選，不過Apple似乎有意在自家硬件上加強Gaming的表現，甚至連玩《生化危機8／RE VIII》等3A級大作都不成問題。



Apple Silicon能支援3A大作 Mac打機不是夢

在剛剛的蘋果發布會WWDC上，Apple公開了最新的遊戲用API「Metal 3」，旨在全面提升蘋果產品，尤其是Mac機在遊戲方面的表現和性能。Metal 3中還有一個「MetalFX Upscaling」技術，可以提升成像及反鋸齒等表現，從而提升畫面質素及流暢度。另外也為遊戲開發人員設計了一個快速資源讀取API，令遊戲可以更快地讀取檔案及資源，以打造更具沉浸感及真實感的遊戲世界。

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據蘋果所述使用Apple Silicon晶片（M1和M2）的Mac機將可以運行生化危機8 Resident Evil Village、No Man's Sky、EA的GRID Legends等3A級大作。而在發布會上則展示了以Mac機運行No Man's Sky以及生化危機8的影像。發布會上來自Capcom的技術開發主任表示生化8將在今年內移植至Mac機，能在MacBook Air及Mac Studio等平台遊玩；遊戲可以在MacBook Air以1080p、Mac Studio能以4K解像度流暢運行。

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值得一提是Apple Silicon晶片同樣能用於iPad上，因此將來有可能會有3A大作移植以至去iPad上，以至新作遊戲可能直接有iPad版同步推出。另外現時蘋果主機能支援同時連線兩個無線手掣，以後兩個人一起玩時就可分別以無線手掣連接一部iPhone、iPad或Mac來打機了。以前說帶Switch出街玩，不久的將來說不定帶iPad和手掣出街玩會變成常態。

雖然最近顯示卡價值有稍為從高位回落，但也不改近年整體PC硬件價格高企的事實；十多年前可能六七千元就能有性能不錯的打機用電腦，現在想要在遊戲上有好表現的PC往往要萬多元。PC和Mac機的價格差距有所收窄之下，如果再加上Mac在遊戲的表現能持續提升，或者「買Mac打機」不會再是個笑話了。

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