八達通消費券第二期優惠｜400萬人人有份！大派2億5千萬現金獎賞

八達通消費券第二期優惠、領取方法｜早前政府公布了2022年消費券第二期的領取詳情，同時多家電子錢包的領取方法、轉會詳情等，而且多間支付工具更公布了優惠詳情「搶客」。八達通亦不甘示弱，公布了一連串的優惠詳情，更包括超過 2億5 千萬元現金獎賞，人人有份！



每張八達通餘額上限仍會維持在3000元。（資料圖片）

👇👇八達通大派2億5千萬現金，人人有份，即睇如何賺盡$2200獎賞👇👇

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八達通宣布準備了超過 2億5 千萬元現金獎賞派給全港市民，讓市民能輕易獲得現金獎賞之餘，更可用消費券買得盡情、食得盡興。現有及新客戶只須用八達通卡消費，可獲高達＄200 元現金獎賞，新客戶更可獲額外迎新現金獎賞。此外，還夥拍不同商場和商戶推出過百款商戶優惠，更和港鐵、九巴、花旗銀行及 ZA Bank 等合作推出獨家聯乘禮遇，三重獎賞務求讓市民「易使啲 • 賺多啲」。

八達通指現有客戶毋須再次登記便可繼續以八達通卡領取 2022年（第二階段）消費券。新客戶想享用八達通的便利，只須於政府消費券計劃網站用任何一張八達通卡登記便可。

1. 新推「易用易賞」現金獎賞 讓市民「邊使邊賺」

不論現有客戶或新登記客戶，均會自動參加「易用易賞」推廣，輕易達成消費目標即可賺取高達＄200元的現金獎賞。推廣期内，市民只須用己登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿＄200 元或以上，即可獲印花1個 。首100萬名集齊 8個印花的客戶，便可賺取＄50 元現金獎賞。再有100 萬名額讓集齊 12個印花的客戶 • 賺取＄150 元現金獎賞。

另外，為感謝現有客戶對八達通一直的支持，將向他們率先送贈 5 個「易用易賞」印花，讓現有客戶更快、更容易赚取現金獎賞。新客戶只須於政府消費券計劃網站首次成功登記使用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記入八達通 App，便可輕鬆賺＄30 元現金獎賞作為「迎新獎貨」。

2. 夥拍商場及大小商戶推出豐富電子優惠券

八達通夥拍各大廣受歡迎的商場，包括新鴻基地產商場、港鐵商場及信和集團商場以及一系列商戶 ，推出極為吸引的電子優惠券，讓市民透過八達通 App購買電器及電子產品、時尚服飾、又或享受餐飲美食，甚至進行網購時，均可盡享優惠和折扣。

3. 加碼推出獨家聯乘禮遇盡賺總值＄2200 元額外現金獎上獎

聯乘了港鐵、九巴、花旗銀行和 ZA Bank 等。為使用八達通登記消費券的市民預備了一連串的限定獨家禮遇，再多賺總值＄2,200 元的現金回贈。

大派2億5千萬現金獎賞給予選擇八達通領取消費券的市民（林勇 攝）

迎新獎賞



於政府消費券計劃網站首次成功選用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記人八達通 App，可賺＄30 元現金迎新獎賞。現金獎賞以八達通增值額形式送上。（2022年6月23日至7月26日上午10時）

易用易賞



推廣期内，只需用合資格八達通卡，單次零售消費滿＄200 或以上，可獲印花一個，首 100 萬名集齊8個印花的客戶，便可賺取＄50 元現金獎賞。另有 100 萬名額讓集齊12 個印花的客戶，賺取＄150 元現金獎賞。

如＄50 元現金賞名額已滿，無論你是否賺得＄50元現金賞，都可以繼續累積印花，輕易賺取$150 元現金獎賞：推廣期內印花可以累積計算，每位客戶最多可賺取共高達＄200 元現金獎賞。現金獎賞以八達通增值額形式送上。（2022年8月7日至9月30日）

商戶優惠



超過 100 款商戶優惠，詳情請留意八達通 App。

．新鴻基地產

聯同新鴻基地產旗下 25 個商場推出近百萬元獎賞（2022年第二階段計劃期間）

．港鐵商場

夥拍港鐵商場旗下 12 個商場推出飲食購物9折優惠（2022年第二階段計劃期間）

．信和集團

聯同信和集團旗下 8大商場推出近百萬元獎賞（2022年第二階段計劃期間）

．ZA Bank X 八達通開戶優惠

輸入開戶邀請碼「OCTOPUS」成功開立 ZA Bank 賬戶及於指定活動頁填寫及提交用作登記 2022 年消費券計劃第二階段的八達通卡號碼，首 100,000 名合資格客戶，可獲得＄500八達通增值額。（2022年6月13日至7月23日）

．Citi八達通白金卡迎新獎賞

全新客戶透過八達通 App 成功申請Citi 八達通白金卡，及於發卡後首3個月内累積認可簽賬滿＄8,000或以上（須包含最少 1次＄500自動增值交易)，專享＄900 現金回贈。（2022年6月14日至7月31日）

．九巴

買九巴月票買3個月送1個月＄780回贈（2022年7月1日至10月30日）

．港鐵

MTR Mobile 登記用戶首次用八達通App 購買港鐵全月通加強版可獲港鐵車站商店＄20 電子禮券（2022年6月24日至10月7日）

八達通消費券領取詳情



消費券八達通第二期領取方法與其他支付工具不同，消費券5000元以八達通領取的步驟則較多，需要分三期領取，分別是2000元、2000元及1000元。第一期可於8月7日領取，第二期為10月1日，領取後4至8個月如使費達4000元以上，便可在下一個月16日領取第三期1000元，最早12月16日領取到。

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👇👇消費券2022第二期 發放時間、轉會方法等 8個Q&A👇👇

1. 第二階段消費券的金額為多少？ 第二期消費券的金額為＄5000，惟仍需要分 2 期收取（八達通仍須分 3 期） 另外，如果在 2022 年 6 月 13 日前成為「合資格人士（見問題3）」的永久性居民，同樣可以取得第一期的＄5000消費券，即前後總額達＄10,000。 2. 第二階段消費券可用甚麼支付工具收取？ 可用於收取第二期消費券的工具包括： －Tap&go 拍住賞 －WeChat Pay －AliPay －八達通 －BocPay* －PayMe* (*為第二期消費券新增) 3. 哪一類市民合資格獲發消費券？ 2022年6月13日或之前年滿18歲以及 －香港永久性居民（可獲發全額共＄10,000 消費券） －持有《前往港澳通行證》(俗稱「單程證」)及有效《香港居民身分證》之香港居民（可獲發全額共＄5,000 消費券） 4. 哪一類市民將不合資格獲發消費券？ －若在 2019 年 6 月 18 日至今年 6 月 12 日期間，沒有特別原因而長期不在香港人士，將不獲發消費券 －同時，若曾以永久性離開而提早申領強積金，亦不能領取今次消費券。 5. 如要轉用支付工具收取第二階段消費券，要進行甚麼手續？ 市民需要在 6 月 23 日至 7 月 23 日期間到政府網站或專屬服務中心作登記「轉會」 6. 如不改用其他支付工具收款第二階段消費券，需要進行登記嗎？ 如果打算使用與收取第一階段消費券時同樣的工具收款，則不需要另外登記，在消費券發放時會自動注入同一戶口。 7. 若使用八達通以外的工具收取，第二階段消費券發放時間為？ 若使用Tap&go 拍住賞、WeChat Pay、AliPay、PayMe、BoC Pay 收取第二階段消費券，將分兩期發放： －第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放； －第2期＄3000將會於 10 月 1 日發放。 8. 若使用八達通收取，第二階段消費券發放時間為？ 若使用八達通收取第二階段消費券，將分三期發放： 第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放； 第2期＄2000將會於 10 月 1 日發放； 第3期＄1000 則待市民「合資格消費」累積總額不少於4,000元，於下一個月的 16 日發放



消費券登記網站https://www.consumptionvoucher.gov.hk/

6 大消費券支付工具優惠合集（持續更新）

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目前雖然尚未開放第二階段之消費券「轉會」登記，然而為了搶客，各間支付工具之營辦商都已經「預告」屆時會有優惠吸收新用戶／留住舊用戶。

【Payme】

PayMe 所屬的滙豐銀行表示，合資格人士選擇 PayMe 接收消費券，可瓜分總值4,000萬元獎賞，當中包括商戶消費折扣券，以及豪華電動車和其他熱門電子產品大抽獎。PayMe將會公布有關細節。

【Tap&Go「拍住賞」】

Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包（價值港幣2,055元）

現有及新用戶只要以Tap & Go「拍住賞」領取2022年（第二階段）消費券，可獲贈限定csl 5G體驗包（名額共100,000份，先到先得，送完即止），內附：

－5G 本地流動數據SIM卡一張（共 300GB，每 30 日 100GB）

－無限免費本地通話分鐘

－免費增值服務內容包括 Now E 的 Now 精選組合

－SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，，先5。有關詳情，請參閱附頁。

限量版「Edan收藏套裝」

另外，現有及新用戶推薦 3 位親友首次成功登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取2022（第二階段）消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套（先到先得，送完即止），「Edan收藏套裝」當中包括：

－Edan收藏卡（1套4款），4張Edan收藏卡背面可拼砌出第5張驚喜Edan造型大收藏卡

－Edan相架1個，讓「爵屎」照片常伴Edan左右

－Edan不同甫士造型貼紙1張

－Edan型格造型海報4張

【BoC Pay】

BoC Pay 客戶凡成功透過 BoC Pay 領取消費券，可獲港幣100元「轉會現金賞」。由即日起至 6 月 30 日，新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，更可獲額外港幣68 元迎新獎賞。

此外，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲港幣20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。