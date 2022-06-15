消委會9款電鬚刨評比｜分享剃鬚效果更佳更舒服做法＆3大使用貼士

父親節將至，消委會在市面上找來 9 款電鬚刨進行測試，包括 Braun﹑Panasonic﹑Philips 三個品牌，價格由 $798 ～ $4,698 不等。消委會從剃鬚效果﹑舒適程度﹑方便程度﹑耐用程用 4 方面評測電鬚刨的 CP 值，如正打算買電鬚刨作為父親節禮物的話，以下評測結果非常值得參考。



每日剃鬚效果最好

消委會發現，所有的樣本在每日剃鬚的測驗中，都有良好的效果，原因是每日剃鬚的話鬍子會較短。同時，在舒適程度方面，剃短鬍子或每日剃鬚的話，大部分款式的評分都比較理想，惟 Braun「70-N72000cc」剃長鬍子稍為遜色。

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👇👇消委會9款電鬚刨評比 Braun﹑Panasonic﹑Philips三品牌邊款CP值最高？👇👇

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電鬚刨CP值之選

消委會的測試中，包括了支援自動清洗座及需要自行清洗刀頭的型號，當中大部分的總分都理想。價格在 $1,000 以下，同時獲得 4.5 分總評（滿分為5）的只有手動清洗型號的 Braun「50-B1200s」，在舒適程度﹑方便程度﹑耐用程用 3 方面都得到 4.5 分的高評價。如果對自動清洗沒特別要求的話，這一款電鬚刨的 CP 值是消委會測試中最高。

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使用電鬚刨貼士

除了評分外，消委會也分享了三個使用電鬚刨的貼士：

1）電鬚刨有線充電時，切勿同時濕剃，以免有觸電的風險。用家也應先了解說明書講述的使用方法。



2）剃過長的鬍子時，可以先用修髮器修短，之後才用電鬚刨的刀頭剃走餘下的鬚腳，節省時間同時有更好的效果。



3）應定期替刀頭及及修髮器加入潤滑油，以及定期更換刀頭及刀網。



資料來源：消委會 選擇月刊 548期