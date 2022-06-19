冷氣機慳電貼士｜香港夏天又濕又悶，樓宇之間「密質質」通風不好，長留室內很難不長開冷氣機，想慳電費都很難。OK，既然要開冷氣，就來看看幾個關於冷氣機慳電的常見問題吧。



冷氣機慳電貼士01｜長開24小時仲慳電過又開又熄？

有說，冷氣長開24小時比常常一開一關更省電，冷氣專家解釋冷氣以「開機」這動作的確是最耗電的，但要再考慮香港、台灣為亞熱帶天氣，家中擺放冷氣的空間散熱是否良好，有沒有被太陽曬，都會影響冷氣耗電量，中途關機還是24小時長開冷氣更慳電，需要個別用戶自己實驗試試，看自己電費單去計算，不能盲從網片介紹。不過專家有個貼士，如果只是出外1、2小時，可以選擇不關機，但將溫度調高1、2度，令冷氣處於低運轉狀態，就會比一關一開更省錢。

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冷氣機慳電貼士02｜變頻式冷氣係慳電定慳錢？

根據消委會年測試報告，以每年開冷氣180日、每日12小時，每度電$1.2來推算變頻式冷氣／定頻式冷氣耗電成本，發現變頻式年度電費為$469至$567，定頻式則為$839至$908，數字字面上，變頻式全年節省約$350電費。

冷氣機慳電貼士2.1｜省下的電費抵不過機價差額

再上網看看冷氣機售價，以Panasonic行貨1匹窗口機為例，變頻式售價$7380、定頻式售$5080，差價$2,300，你要用6年半才能抵消主機差價。當然，還要考慮你家中能否享用政府提供的電費補貼、買冷氣機的錢卻沒有資助；如何選擇，視乎是想為荷包省錢、還是為環保節能了。

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冷氣機慳電貼士03｜選購合適冷氣是慳電重要一步

夏天開冷氣電費貴？一工具助節能 7大家電慳電貼士冷氣非最嘥電

冷氣機慳電貼士04｜定期清潔冷氣、機體運轉暢順更慳電

冷氣溫度校得太低，一來會對身體有害，而且冷氣將需要長期高度運轉，消化更多電力。與此同時，如果機體每兩周清洗一次隔塵網，已經可保製冷效能，機體運轉暢順更慳電。

定期清潔冷氣｜機體運轉暢順更慳電

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冷氣機慳電貼士05｜開冷氣必備循環扇

另外一個開冷氣可以慳電，同時快速令室內溫度下降的方法，就是配合循環扇使用。循環扇的作用和一般風扇不同，設計上並非直接令人涼快，而是製造空氣對流，調節空內溫度。

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冷氣機慳電貼士06｜冷氣冇得熄就從其他電器入手吧

此外，香港的電費計算法，低用量用費的每度電度數是比較便宜的，耗電量達到一個定標，每度電收費就會提升。如果夏天無可避免要開冷氣，或者可以從以下圖表中，找出7樣最耗電家電，並減少使用，同樣可達到慳電目標。

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