iPhone 14 系列作為 Apple 秋季發布會的焦點，不斷傳出新的情報。近日又有爆料流出，萬眾期待的 A16 Bionic 的超強跑分表現，以及將會有新的顏色推出。似乎今年的 iPhone 14 系列除了在性能上，連外型設計也會為果迷帶來驚喜。



iPhone 14 新配色

知名Youtuber @Max Tech 在影片中公開了一張 iPhone 14 的渲染圖，展示了有機會在新系列中推出的古銅色 iPhone。對比起以前推出過的金色，新的古銅色比較深色，類似銅線圈的顏色。同時，也爆料 iPhone 14 系列將會有的顏色，分別石墨色﹑銀色和紫色等。

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（圖片來源：Youtuber @Max Tech）

iPhone 14 Pro 跑分

有傳今次 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 將會有明顯的硬件差異，就是只有 iPhone 14 Pro 會升級使用 A16 Bionic，而 iPhone 14 將繼續使用現有的 A15 Bionic 晶片。

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「iHacktu ileaks」曾在 Twitter 上爆料指，A16 Bionic 的 CPU 性能提升了42％，而 GPU 性能將提升 35％，這是一個很誇張的硬件表現升級，因此也在 Antutu 跑分中得到 89.6 萬分（A15 得分為80萬）。

受益於 A16 Bionic 的強大性能，「iHacktu ileaks」也爆出 iPhone 14 Pro 的電池續航力將會比上代多出 2 小時 10 分鐘。iPhone 13 Pro 的電量已經令人非常滿意，如數據屬實的話，iPhone 14 Pro 將會成為新一代的 iPhone「電王」。

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