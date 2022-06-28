熱水爐慳電，全屋最食電家電｜台灣一名網友分享，明明家中早上沒有，也不常開冷氣，但不知原因地近幾期的電費都非常高。續解釋，家中只有雪櫃會長期運作，請台電來看電錶也沒有異常情況，因此對高昂電費感到不解。其他網友就留言指，其實家中有一個隱藏的耗電真兇，沒有正確使用的話有機會造成震撼帳單。



電熱水爐最食電？

根據網友的情況，有人認為可能是家電老化，或家電的款式過時功耗大，甚至猜測是不是被偷電。而部分網民一致指出電熱水爐也是高電費的原因之一，特別是儲電式熱水爐和具恆溫功能的熱水爐，當到達指定的溫度後，就會保持恆溫，如果忘記關的話就會不斷加熱到該溫度，電費直接衝上天際。

👉冷氣慳電｜長開冷氣都唔怕電費貴 謹記一個小習慣可降溫又慳電

電熱水器（90公升攝氏40度熱水浴，室內溫度攝氏18度），冬季估計所需電費3元。（資料圖片）

慳電大法

電熱水爐是家中必備的電器，同時又有很多家居是入伙後就不會隨便更換，所以更要了解如何在使用的方法上慳電。除了盡量不要長開恆溫功能外，台雹曾教過可以加裝定時器，只有在洗澡時段才加熱，或以淋浴取代浸浴，減少熱水用量。

氣體式熱水爐。（消委會資料圖片）

消委會曾對市面上 20 款氣體熱水爐評測，在安全、熱效率及熱水輸出方面進行測試，發現在相同燃氣類別及聲稱熱水流量的樣本中，價錢最平和最貴的熱水爐竟然相差一倍！

👉美國隊長Chris Evans換iPhone、發文悼舊機：我會懷念你的Home鍵

👇👇👇消委會氣體熱水爐20款評測報告！點圖放大睇安全+熱負荷+熱效率+熱水輸出表現等多項評分指標及原因👇👇👇

+ 18

+ 23

👇👇家中哪7樣家電最耗電 冷氣並非第一名 各種家電慳電貼士👇👇