小米12S系列三機發表｜1"元件攝力貼近單反、Leica強勢回歸主流機

小米 12S 系列發表｜近年講到小米手機，除了「多產」，就是於拍攝方面的進步十分明顯，但單是拍攝質素上「有改進」顯然對小米而言未夠，故小米終於找來相機名廠作為助力。

今日（7 月 4 日）小米就正式發表了旗下旗艦系列的「加強版」－小米 12S 系列三機，而除了處理晶片有所強化，最大賣點就是與名廠 Leica 合作推出的拍攝系統。



今日發表的小米12S系列三機當中，12S 以及 12S Pro 皆可視為年頭時推出的小米 12 及 12 Pro 之加強版，而另外的小米 12S Ultra 則為規格以及拍攝能力都再進一步的全年頂配旗艦（圖 小米）

「脫胎換骨」處理器升級 Qualcomm S8+ Gen1

年頭發表的小米 12 系列，是為 Android 手機界頭一批採用 Qualcomm Snapdragon S8 Gen 1 的機種，然而效能數字雖然超越前代，但由 Samsung 代工的晶圓卻引發了不少問題，其中最嚴重的就是熱量。

而隨著 Qualcomm 發表以台積電代工的 S8+ Gen1，各手機廠亦紛紛蘊釀著新規格，小米就趁著推出小米 12S 的機會，為今次發表的三部新機全線配上 S8+ Gen1 處理晶片，除了效能更強，熱量發放水平亦將更低，小米 CEO 雷軍就稱 12S 系列的表現為「脫胎換骨」。

感光元件再進一階

小米 CEO 在帶出 12S 系列之時，提到今次發表的三部機種皆是「影像旗艦」，故在拍攝硬件上絕對是另一注目之處。

除了全線的鏡頭都改用了 Leica 光學鏡頭之外，在感光元件上都有向上再進一階，連最基本的型號小米 12S，其 5000 萬像素主鏡頭底下的感光元件都改用了與年頭小米 12 Pro 同樣、足有 1／1.28” 大小的 Sony IMX707。

相比之下，小米 12S Pro 就是「進步」比較少的一部，主要的設計規格、鏡頭配置與年頭時的小米 12 Pro 相同，最主要的改變就只在於處理器換成了 Qualcomm S8+ Gen1。

Leica 「奶味」畫質、濾鏡

而講到拍攝方面，小米在 12S 系列上終於交出了相機名廠 Leica 合作的第一張成績表。

一如早年與華為的合作，Leica 方面今次與小米共同研發拍攝系統，除了硬件上有所助力，又會在軟件上加入更多 Leica 的元素。首先，小米 12S 系列就加入了兩種不同的 Leica 畫質選項，包括以展示場景原色的「Leica Authentic」以及傾向突出景物色彩的「Leica Vibrant」。

小米 12S 系列就加入了兩種不同的 Leica 畫質選項，包括以展示場景原色的「Leica Authentic」以及傾向突出景物色彩的「Leica Vibrant」。（圖 小米）

另一方面，小米 12S 系列又會加入 4 種不同的 Leica 風格濾鏡以及可以為相片加上 Leica 水印，「奶粉」要炫耀相片也會相對容易。

為專業攝影而設 － 小米 12S Ultra

講完兩部「加強版」，也是時侯看看整個陣容中最多人留意的主角 － 小米 12S Ultra。其不論是外型設計以及硬件配套，都屬於目前小米以至整個手機界的頂尖定位。

外型方面，小米 12S Ultra一體成型鋁合金鏡圈，機背加入首次在手機上使用的有機矽膠物料，紋理模擬小牛皮質感之餘比起其他廠用的素皮物料更為環保，支援 IP68 的防水防塵，備有黑、綠兩色。

小米 12S Ultra 的主力處理硬件仍然是今個系列招牌的 Qualcomm S8+ Gen1，且除了配置最快最強的記憶體配置，小米又為 12S Ultra 加入「葉脈冷泵」的散熱系統，據說對比舊式的石墨材料，散熱效率提升達 100％。

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在相機鏡頭方面，除了小米 12S 及 12S Pro 都有的 Leica 調試畫質、濾鏡等配套，小米 12S Ultra 的鏡頭配置完全獨立在其他兩部機種之外，主鏡頭採用 1” Sony IMX989 感光元件，另外有 4800 萬像素、128° 廣角鏡頭，以及一支可以拍攝 120x 變焦影像的 4800 萬像素長焦鏡頭。

其主鏡頭內置的 Summicron 鏡頭光學系統就與 Leica 合作研發，其系統的 8 片鏡片當中加入了專用於吸收紫外光的環烯烴鏡片、以及 IR 濾光鏡以減少偏色問題，有效提升 Leica 招牌的暗位細節表現。

👇👇👇官方小米 12S Ultra 拍攝樣張👇👇👇

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小米 12S 系列發售詳情及售價

小米 12S 系列由即日起於中國內地市場開始預售，自於香港以及國際市場之國際版會否推出，就要有待小米方面作進一步的公布。以下就先為大家帶來中國大陸版本的售價作為參考：

Xiaomi 12S

- 8GB+128GB 售價 CNY3,999

- 8GB+256GB 售價 CNY4,299

- 12GB+256GB 售價 CNY4,699

- 12GB+512GB 售價 CNY5,199

Xiaomi 12S Pro

- 8GB+128GB 售價人民幣 ¥4,699

- 8GB+256GB 售價人民幣 ¥4,999

-12GB+256GB 售價人民幣 ¥5,399

-12GB+512GB 售價人民幣 ¥5,899

Xiaomi 12S Ultra

- 8GB+256GB 售價人民幣 ¥5,999

- 12GB+256GB 售價人民幣 ¥6,499

- 12GB+512GB 售價人民幣 ¥6,999