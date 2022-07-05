日本iPhone加價｜即使仍未開關，但日圓持續貶值都令很多熱愛去日本旅遊﹑購物的人興奮，同時更帶動日本產品的出口銷量，當中包括 iPhone﹑iPad等。不過，最近日本 Apple 就突然加價，iPhone 13 Pro 更加價多達 18％，很多果迷都來不及趁低水入手日版 iPhone。



日本 iPhone 加價

日圓持續貶值，甚至一道跌穿5.8算，令日本 iPhone 對比全球的價格下跌，成為最便宜買到 iPhone 13 的地區。正因如此，日本 Apple 官方突然調高價格，iPhone 13 Pro 128GB 由本來的 122,000 日圓（約$7027），提升18%至 144,800 日圓（約$8341），換句話說，在加價前日本 iPhone 比香港入手便宜足足 $1400。

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除了 iPhone 13 Pro 外，iPhone SE 3 也從 57,800 日圓（約$3330）加價到 62,800 日圓（約$3618）iPad 和 iPad Ai 也相繼調整 10,000 日圓，而 M2 MacBook Pro 甚至加價 10%。按這個走勢，有機會 iPhone 14 系列推出時，日本果迷需要捱高價買機。

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全球iPhone價值比較

iPhone 雖然在全球多個國家上架，不過因應當地的物價﹑成本﹑出入口稅等不同因素，定價也會有所不同。根據日本MM綜研的數據，發現美國和香港的定價都偏低，如iPhone 13 Pro 128GB 美國定價 999美元、香港 1092.69美元（$8499），而比較高價的的是巴西 1808.26 美元，以及土耳其的 1893.24 美元，幾乎貴一倍。

資料來源：NIKKEI Asia