iPhone 13 Pro大玩AR藝術｜香港藝術家Carla Chan營造夢幻風景

iPhone 13 Pro大玩AR藝術，香港藝術家Carla Chan藉 Art Basel 展覽營造夢幻風景｜早前於Art Basel 展覽中，其中一個名為「Fading Space of Dawn」展場甚為搶眼，人人舉起iPhone 13 Pro透過AR系統，營造夢幻風景氣氛。原來是藝術家 Carla Chan利用iPhone來締造沉浸式 AR 藝術作品。



在「Fading Space of Dawn」展覽會場，主流參觀群眾均舉起 iPhone 13 Pro Max，透過其攝影鏡頭掃描展覽會場，透過屏幕體驗沉浸式（Immersive）AR 藝術「UNFALLING BLACK」－ 由平靜到起風，⿊雲到雨雪，Carla 在⼤館室內創造的增擴實景天氣視覺上極度像真，雨⽔不單會在屏幕滑落，甚⾄在地上形成⽔窪，⽇光燈下飄起⿊雪，虛幻與真實結合。

AR 藝術「UNFALLING BLACK」

出⽣於 1989 年的Carla，以往常於香港及其成長地柏林之間往返。以多種媒體創作，包括印刷、影⽚、裝置藝術、動畫、互動媒體、虛擬及擴增實境，當中利⽤計算過程進⾏的時間為本體驗，是她的計劃核⼼。喜歡挑戰了對新媒體界⾯的傳統認知，並為藝術表達形式提供了持續發展的可能性。

可透過iPhone、iPad來體驗AR藝術

Carla 希望這個空間，能讓觀眾反思⼤⾃然及其未來。 ⼀個出⾊的 AR 體驗，製作與觀賞的器材，均需要精準測量能⼒與強⼤運算⼒。因此會場準備了多部 iPhone 13 Pro Max 供借⽤，因為經 Carla 測試，iPhone 13 Pro 系列的增擴實景觀賞體驗，冠絕市⾯⼿機。Carla認為AR 需要強⼤運算⼒，使⽤其他品牌⼿機體驗 UNFALLING BLACK，機⾝很快發熱，Tracking 的準繩度亦不理想。因為iPhone 13 Pro有強⼤的處理能力，加上相當精確敏銳的攝像頭，所締造的 AR 體驗最理想。

Carla 指出難度在於怎樣以有趣內容連結現實和虛擬體驗－她以「Alternative Digital Gaze」形容 AR「能看⾒⽽物理上不存在的特質，留給觀眾更多詮釋與定義作品的空間」UNFALLING BLACK 的天氣變化違反⾃然秩序，Carla 就是想透過「沉浸式違和感」，催促⼤家思考與天氣共處的⽅式與可能性。科技對創作的影響只會有增無減，像 NFT 與 AR 等話題技術，⼀定會吸引⼤批相間討論，但回顧 Art History，Carla 覺得⼀件成功的創作，絕少因為起⽤⼈氣媒介⽽流芳百世。只有有效融和新媒介與藝術表達⽅式，才能發揮「媒介」作⽤。

影片展示：https://youtube.com/shorts/sS_Vub-AN0w