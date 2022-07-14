小米12Lite抵港速試｜＄3299中階女性專用美型機、買機仲送化妝品

小米 Xiaomi 12 Lite 實試｜小米手機近年是出了名的多產，除了以數量壓倒對手，其實也旨在滿足不同需要的用戶。那邊廂他們在內地發表與 Leica 合作的小米 12S 系列，而同一時間，又正式在香港推出以女性用戶為主客群的 Xiaomi 12 Lite，用粉色外型以及中價吸引更多女性用戶。



小米 Xiaomi 12 Lite 上手、糖果色纖巧外型

Xiaomi 12 Lite 既然是 Xiaomi 12 系列的一員，在設計語言上與同系列其他機種都有一定相似，例如背後的磨沙玻璃以及鏡頭擺位等等，然而其最令人印象深刻的，是其淨重 173g，上手後感到十分纖薄、輕巧，同時黑色以外的兩種糖果色系相信亦能吸引到不少年輕女性用戶。

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中階規格、主打拍攝功能

Xiaomi 12 Lite 採用的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 778G，是一枚中階定位的 5G 處理器，硬件效能當然難與 8 系出品相比，但要用來應付日常工作、溝通基本上沒有任何難度，而且在續航力上亦會比旗艦處理器們更為出色。

而作為女性專用機，小米方面就特地加強了 Xiaomi 12 Lite 的拍攝硬件，例如主鏡頭就已經有 1.08 億像素，前置鏡頭則有 3200 萬像素。

Xiaomi 12 Lite 加入了眼球對焦功能，確保人像清晰（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 Xiaomi 12 Lite 主鏡頭試相👇👇👇

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Xiaomi 12 Lite 香港上市詳情、買機送限量化妝品？

Xiaomi 12 Lite系列建議零售價為HK$3,299，將於 7 月 19 日晚上 8 時 30 分在 mi.com 發售、並在 20 日起登陸小米之家、各大電訊商及零售渠道。一如上面提到，Xiaomi 12 Lite 的主力服務對象為女性用戶，故除了手機的外型、功能上偏女性向，連贈品方面都有配套。

於 7 月 20 日起，在小米之家購買Xiaomi 12 Lite系列的首1000名顧客，將可選擇「小米行動電源 20000 50W」 (價值：HK$ 299) 或 LANEIGE 限量版「NEO Cushion x Artist Novo」/ 原裝NEO Cushion作為贈品，同時也有機會獲贈 LANEIGE 港幣 $100 現金券及 LANEIGE 修眉服務兌換券。