【超級月亮】2022 年度最大滿月超級月亮（Supermoon）將於7月14日凌晨出沒，屆時抬頭望上天空，月亮會比平時更大更亮！市民絕對不能錯過！本文還附拍攝月亮5個技巧。



最佳觀賞時間地點

如果6月14日錯過了上次超級月亮（Supermoon），完全不用介意，因為7月14日這次Supermoon，比6月那次更接近地球，距離我們僅357417.824公里，肉眼觀察達到直徑 33.7 角分。根據香港太空館資料，7月14日最佳觀賞時間為淩晨2時38分，換言之即是要今晚（7月13號晚）不要早睡，或校定鬧鐘凌晨02：38起身睇月光。至於最佳觀賞地點……是沒有的！屆時只需要抬起頭尋找月亮，單靠肉眼觀察，已經能夠看到較平時更大的月亮。

（圖片來源：Mike Petrucci@peterlaster）

根據香港太空館資料，7月14日最佳觀賞時間為淩晨2時38分。

（香港太空館網站截圖）

根據香港天文台預測，下雨的機會不大，雲層也不多，觀眾條件比6月那一次更好。今次是2022年最後一次超級月亮，市民「咪走雞」！



（天文台網站截圖）

👇🏻👇🏻拍攝月亮5個技巧【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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拍攝超級月亮小技巧

1.最好使用三腳架



2. 使用數碼相機，手機請安裝可以手動調校ISO、快門的影相app，並設為手動模式。



3. 感光度調校至ISO50



4. 快門調校至1/2000s-1/4000s



5. 先對準月亮、進行對氮準備拍攝 (此時就算月亮很微細也不緊要)



6. 之後才zoom近，有光學變焦的手機可以zoom近，沒有的可以之後crop相。



7. 最後按下快門拍攝（為了防止按快門時的震盪，可以用耳機線控、快門線。又或者開倒數3秒後自動拍攝）



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