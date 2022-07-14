Apple Back To School 2022 教育優惠｜今年 Apple Back To School 優惠終於在香港推出，即日起至 9 月26 日，在學及已獲取錄的大專院校學生和教職員，都可以用教育優惠買各款 iMac﹑MacBook 和 iPad，最高慳足$2300，更會附送 AirPods 2，以及可用 8 折買 Apple Care+。



送 AirPods 2

今年的 Apple Back To School 優惠與之前類似，各款在 Apple 官網買到的 iMac﹑MacBook 和 iPad 系列都有折扣，而且用教育優惠更會送 AirPods 2，亦可以加 $400 換購 AirPods 3；加 $900 換購 AirPods Pro。

👉PS5新功能爆災情｜一開螢幕狂閃！SONY自家螢幕都出事 附解決方法

👉MIRROR 官方手燈$360真的很貴嗎｜電腦訊號全場變色10年前舊技術

Apple 教育優惠

Apple Back To School 2022 所有 Mac 和 iPad 型號都有教育優惠折扣，不過並非全部型號都會送 AirPods 2，如 Mac mini﹑Mac Studio﹑iPad mini 等就不會附送，以下將整合所有合資格的型號，以及比較原價和教育優惠，方便大家選擇哪一部機陪你開學。

👇👇Apple Back To School 2022六大系列產品優惠一覽👇👇

+ 11

資料來源：Apple