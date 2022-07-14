冷氣使用禁忌｜未到大暑（7月23日）已經熱到沒冷氣難以入眠，每日回家第一時間就是開大冷氣降溫，但又有沒有想過是先開冷氣，還是先關窗呢？原來開冷氣有很多禁忌，如果用錯隨時會影響健康﹑面癱﹑出現呼吸道問題。



1）開冷氣要開窗

開冷氣「閂窗」當然是基本動作，不過如果長期不開窗換氣的話，就有機會令室內空氣污染，影響身體。3小時不開窗會令室內空氣不新鮮；6小時不開窗會令空氣污染嚴重，可能危及健康，因此開冷氣也建議每3～6小時開一開窗。

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2）注意風口位置

為了令室內冷空氣循環更好，開冷氣後可以把風口朝上，同時可以達到慳電和加快降溫的效果。

3）冷氣不能直吹身體

為了更涼快，有人會把冷氣直接對住人吹，但這會容易令皮膚血管受寒，導致痙攣。如一直吹住面部，更有機會令面部神經中的血管受寒產生痙攣，出現面癱問題。

冷氣長時間直吹臉或身體有機會產生痙攣（Google圖片）

4）放一杯水

不少人會透過開冷氣達到抽濕的效果，但如一整晚都抽濕的話，有可能連皮膚和呼吸道的水份都被帶走，起床時發現眼乾﹑口乾就有可能是這個原因。要解決這問題，可以放一杯水在出風口旁。

5）開冷氣要打側睡？

如果睡覺時會張開口的話，空氣中的灰塵就比較易入呼吸道，起床特別容易有口乾問題。這情況可以改成側睡，避免開口呼吸，減少開冷氣導致的呼吸道問題。

6）開冷氣先／關窗先？

答案是應該先開冷氣，等機內積蓄的污染物釋放後，才關上窗戶，可避免在空氣不流通的空間內一直噴出灰塵，減少氣喘﹑鼻敏感的呼吸道問題。

7）不應經常又開又關

如果只要出門一會兒，或溫度已經足夠時，也不應關冷氣之後再開，因為這動作會令冷氣機造成損耗和更加耗電。可以把風力改成自動，等到達指定溫度後減慢風速，從而減低耗電。

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8）開冷氣不要急

天時暑熱，一入屋可能很多會急住涼冷氣，但要注意溫度急降會令血管突然收縮，導致血壓升高，有機會引發心血管疾病。最好還是先飲杯水﹑洗臉降溫，繼而才開冷氣而且溫度也不應太低。

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