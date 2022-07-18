Mercedes-Benz EQB 7人電動車試駕｜近年油價不斷加價，直至今日已加至廿多元，較食油的七人車車主負擔特別大。是否是時候更換一台7座位純電動車呢？不過香港市場上7人純電動車選擇不多，最熱門的只有Tesla Model X。最近終於有多一台選擇，這就是Mercedes-Benz EQB。



7人純電動車一直以來市場選擇不多，不是Tesla Model X便是 NISSAN e-NV200，前者身價至少一百萬、後者又只是一台MPV，非人人喜歡。終於最近Mercedes-Benz推出7人SUV純電動車EQB，開價52.9萬（一換一售價），究竟值不值得車主購買呢？今次記者借來試駕一天，看看駕駛感如何。

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Mercede-Benz EQB七人電動車試駕（林勇 攝）

單看EQB的外表幾乎同GLB同出一轍，因為都是用汽油版相同底盤及車架設計，大家就不要想新車會有翻天覆地的變化。但可以看車身細節都加入了很多電動車元素，包括一體化鬼面罩、藍色EQB既logo車飾、車頭燈亦都有藍線裝飾。最搶眼當然係改為一條打橫的車尾燈，後車看起來都幾有霸氣。

香港版EQB只有250版本，一換一只需要52.9萬，有三款option可加，包括加$8600 Premium Package、$24940 Dynamic Package以及$68370 Elite Package。三款package都已經有360cam，Dynamic就會由基本既18吋換上19吋軨，如果再付多幾萬元升上Elite Package更可以升級20吋軨以及主動式電子懸掛系統。

非常醒目的EQB logo（林勇 攝）

EQB規格上並不算很出眾：190匹馬力、0-100需時9.2秒，但駕駛時感覺都頗有推背感，起步都幾快。雖然比唔上其他頂級電動車的0-100、3-4s加速力，但EQB擁有385Nm 扭力，一踩電反應好快，當然比一般電油車出色好多，起步極快搶燈位一定不會輸。不過就預尾段加速就會緩慢，其實香港不太多地方可以讓車主不斷加速，EQB駕駛感都頗舒服。

升級Elite Package後20吋軨（林勇 攝）

車內配置基本上同GLB差不多：10.25吋雙屏幕、真皮軚環、手機無線充電、仿麖皮座椅、氣氛燈、發光飾板、操作觸控、金屬手把、雙區恆溫冷氣、對應APPLE CARPLAY，以及開揚大天窗，歐洲車的水準，雖未算非常豪華，但萬絕對對得起五十多萬的車價。

EQB當然同其他電動車一樣，都有電力回收模式包括D、D+、D-同D Auto，記者試用後就好鍾意D Auto模式喇，一般駕駛時不會回收太多，駕駛時有點似汽油車，但如果前面有車就會因加大回收力度，都幾安全。

續航力又如何呢？EQB電池容量為66.5kWh，官方指可行474km（WLTP）。今次記者試駕時由荃灣開始途經屯門揸到南生圍，全程大約42km，發現都只是用了十多巴仙電量，計落行足350km應該沒有問題。充電方面，如果用100kW直流電快充，最快32分鐘就可以充滿8成，一般慢充，6小時15分就可以充滿。

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Mercede-Benz EQB七人電動車試駕（林勇 攝）

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試駕時軚感如一般電動車般較輕，但習慣後感覺還好。車廂內隔音效果不錯，寧靜感十足，起步時好靜不會像GLB般「轟轟聲」。今次實試Elite版本的主動式電子懸掛系統，設定SPORT模式時，高速轉彎時算十分穩定。

EQB 車廂5+2的座位佈局，因為電池舖於底部，車身明顯比GLB高少少，中間一排headroom亦矮了一點，坐落就有點像似坐櫈仔，幸而不過leg room都算闊。後座有齊手枕位、USB TYPE C充電、冷氣出風位，而且中央馬鞍位都算幾低，中間位置不會頂腳。

（林勇 攝）

最後排兩座位明顯就窄好多，官方建議162cm以下乘客乘坐，180cm的記者坐落又如何？坐落去收埋張櫈之後，感覺真的很窄，頂頭之餘腳都要屈埋先得，似乎真的只適合身材較細小或小朋友坐。

實試下EQB實際續航力350km都應該沒有問題。（林勇 攝）

車尾電動尾門對應腳踢感應，只要袋住車匙於車尾bumper下方輕輕一踢，尾門就會自動打開或關上，非常實用。尾廂容量官方指有465公升，將所有後座放下後就有1620公升容量。雖然就比GLB少數十公升，但仍可以放數個大行李廂，一般家庭已經好夠用。

尾廂後座反下後，提供非常大的收納空間。（林勇 攝）

總結而言，EQB馬力、性能就同去年推出的EQA差不多，但EQB就賣貴10萬元，值不值得入手呢？如果需要一架7人SUV純電車的家庭，同時想要歐洲車配備，五十多萬其實算吸引。不過記者就覺得加$8600加Premium Package就已經好夠用，節省幾萬元買其他汽車配件更好。