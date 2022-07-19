M2 MacBook Air SSD實測，Back to school購機貼士｜M2 MacBook Air終於正式推出，全新機身設計、新屏幕以及配置最新M2晶片，無論外貌及性能都得以升級，不過早前有外媒實測時發現256GB版M2 MBA的SSD速度竟不及上代，究竟發生什麼事？記者立刻實測看看結果如何，以及購機建議。



M2 MacBook Air終於正式推出，入手前大家總會覺得新機性能應該會比上代更強吧，而記者於早前的實測下，大部份M2晶片的跑分或實際工作時，都比上代M1出色。不過SSD的傳輸資料速度，竟然有所落差。

256GB M2 MacBook Air的SSD速度竟然不及上代？

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記者找來了256GB及512GB版M2 MacBook Air以及上代256GB M1 MacBook Air，以BlackMagic專門測試SSD速度軟件跑分。發現M2版512GB MBA平均讀寫速度為約2800mb/s（讀）及2300MB/s（寫），256GB MBA卻只有約1600mb/s（讀）及1600MB/s（寫）；另外與M1 MBA對比下，仍有1900mb/s（讀）及2800MB/s（寫），明顯M2 256GB版MBA的SSD速度不單比512GB版慢約50%，同時亦比上代M1 MBA慢。

👇👇 M2 MacBook Air、M1 MacBook Air於SSD速度跑分測試 👇👇

究竟為什麼256GB版會遠比512GB甚至上代慢？Apple早前回應外媒The Verge查詢時，這樣回應...

因應M2性能提升，新MacBook Air及13吋 MacBook Pro 速度提升得令人難以置信，M2晶片於新機，都是採用全新單顆256GB高密度NAND記憶體晶片，雖然256GB SSD讀取速度可能和上一代不同，不過M2於日常使用仍有更快表現。 Apple回應新版MBA SSD速度問題

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單看Apple的回應，外媒估計因為新設計的512GB SSD用上雙顆晶片，因此比只有單顆的256GB版SSD速度更快。如想要更快就只有加1500元，由256GB升上512GB吧。不過記者實試兩台M2 MacBook Air時一般工作、剪片或傳輸速度都已經十分快，體感上不太發覺兩者傳輸速度的分別。

想有更快的傳輸體驗，最好還是選擇升級至少512GB版MacBook Air吧。

M2 MacBook Air ／Pro 2022、M1 MacBook Air 實測三機規格對比及評分👇👇