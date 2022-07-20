挑選冷氣機 8大重點必注意｜夏日熱辣辣！好熱好熱！香港天氣潮濕又多屏風樓，冷氣實在很難不開！選購冷氣機都幾考早前準備功夫：匹數、變頻定頻、分體定窗口式……不妨參考看以8大注意事項，買一部適合自己需要的冷氣機，長用長有、慳錢慳電又環保！



機種款式定價多樣化｜點揀一部最適合自己的冷氣機？

買冷氣機，很多人會Google搜尋，或看消委會推介，你的確可以看見一大堆數據，也可以看到那一部最平、最多功能，然而各人的冷氣使用環境、可用成本、需要的機種也各有不同，以下8個注意事項，有助你消化在網上找到的冷氣機資訊。

樂信牌冷氣廣告片截圖，非推介商品，只作參考。

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冷氣機選購8大注意

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冷氣選購貼士 08｜冷氣機類型

冷氣機分為分體式、窗口式、天花嵌入式、移動式。選購冷氣機第一步，就是要想想哪一款類型最適合你，除了環境空間上的考量，不同類型冷氣的定價也有分別，窗口式冷氣定價最平且節省空間，分體式好處是夠靜。

冷氣選購貼士 8.1｜安裝上的可行性

承上文，選擇冷氣機類型時，與其說是選出你「想用」的，不如說是要考慮家居環境「能夠選用」的類型。以先向大廈管理處查詢安裝室外機的限制，如果要將分體式的主機裝在外牆，師傅爬出窗上就要考慮搭棚架成本，還有冷氣輸送管走位、去水位問題。

選購安裝需要考慮實際安裝可行性，圖為嚴重錯誤示範（網上圖片）

冷氣選購貼士 07｜匹數考慮

冷氣分為3/4匹、1匹、匹半等等，代表其製冷量；買機時要考慮房間、客廳的面積，如果為了省錢買匹數低的形號，主機反而需要長時間高度運轉去保持溫度，耗電也會增加，也有理論是買大匹數機，反而可以慳電。

冷氣選購貼士 08｜匹數考慮

冷氣選購貼士 06｜ 智能操控

除了最傳統的無線遙控，現在不少款式還可以經由智能手機app控制，趕出門口不怕自己忘了關機、收工又可預先開機預冷，甚至可以連結Siri等智能助理聲控呢。

冷氣選購貼士 07｜ 智能操控

冷氣選購貼士 05｜ 品牌口碑

消委會報告值得參考，冷氣機是否耐用、會否易壞、代理維修保養服務質素，則要問朋友或上網參考網民意見：「我部XX牌10年都冇壞」、「X牌之外都唔好買」等等。

（左起）BabyKingdom／Google／連登討論區 截圖

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冷氣選購貼士 04｜保養範圍

除了冷氣機價錢格價，也要考慮送貨及安裝費，當然也要了解保養年數及保養包括的範圍，比如有些品牌是保養全包，有些是壓縮機、電路板有各自保養期限，要多看看網民分享心得。

冷氣選購貼士 04｜保養範圍

冷氣選購貼士 03｜附加功能

冷暖氣香港比較少用，抽濕功能香港用家真的不能慳，有些冷氣更內置負離子功能，兼具空氣清新效果，還有送風運轉乾燥機體、開機自動清洗、防霉等等。

冷氣選購貼士 03｜附加功能

冷氣選購貼士 02｜ 能源效益標籤

空調機在香港屬強制性能源效益標籤計劃現時涵蓋8類產品之一由機電工程處發放，官方認可的「能源效益標籤」，讓消費者知悉有關產品的能源效益表現，共分為5級、1級為最佳。

冷氣選購貼士 02｜ 能源效益標籤

冷氣選購貼士 01｜變頻省電但機貴易壞？

變頻冷氣的摩打可以變速，改變壓縮機轉速，達到自動調節溫度，靈活控制冷氣輸出，節能又慳電。不過變頻機電子零件多，有機會出現較多維修問題，機價本身貴，而且維修費用也較高。另外，變頻機是不可以頻繁地開機關機，如果你屋企需要長時間（接近24小時）都要開冷氣，那就建議買變頻；如常常沒人在家，每天只開個5、6小時，其實會建議買定頻機。而且變頻機定價高，幾年省下來的電費錢，也抵不上變頻主機差價。

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強先生拆解變頻式／定頻式冷氣分別。（龔嘉盛攝）

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