開冷氣會鼻敏感｜天氣酷熱，越來越多中暑或戶外活動間暈倒的新聞，甚至出現在室內也能中暑的情況。香港討論區近日有網民指，因為姊姊每次開冷氣都會鼻敏感，不斷打噴嚏，因此只要她在家就不許開冷氣，而導致爸爸太熱室內中暑需要睇醫生。其實，有一招可以解決到開冷氣敏感的問題，不用一直避開冷氣。



開冷氣為什麼會鼻敏感？

鼻敏感本身的觸及因素有很多，一冷一熱也是其中一個誘發原因。如果對冷空氣的反應比較大，可以把冷氣溫度調高一點，同時放一個加濕器在房間，維持濕度都50～60之間，令室內的溫度和濕度都保險一個適當的水平，可減少引起過敏的機會。

另外，開冷氣時由於會關窗戶，室內空氣的質素會下降，如再加上冷氣沒有定期清潔的話，灰塵﹑細菌，黴菌等的致敏源就會充滿在室內，吸入鼻腔時會刺激呼吸道黏膜，導致鼻敏感。

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在冷氣上安裝空氣濾網（Google 圖片）

一招解決開冷氣鼻敏感

最直接和必須要做的，當然是要定期清潔冷氣機。如果也不能解決鼻敏感問題的話，可以在冷氣機上加裝空氣濾網，利用纖維濾網阻隔花粉、細菌或病毒等微粒，從而改善空氣質素。長開冷氣的話，也可以在3～6小時間開一開窗，令室內空氣流通，也可以減少出現鼻敏感的情況。

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資料來源：香港討論區﹑HEHO