Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會即將舉行，最新摺芒手機Z Flip 4、Z Fold 4即將現身！下文為先為大家帶來新機Z Flip 4、Z Fold 4的傳聞總合以及三星CEO盧泰文力撐摺芒手機將是主流。



Samsung早前終於公布了8月10日晚上9時（香港時間）舉行Galaxy Unpacked發布會，如無意外今次發布會將會公布最新摺芒手機Galaxy Z Fold4及Z Flip4。同時亦有不少新機傳聞流出，更包括疑似「官方相片」，或可看到新機將會有什麼新色。

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8月10日晚上GALAXY UNPACKED發布會

在外媒91mobiles及MySmartprice等外媒流出的圖片可以看到Galaxy Z Flip4將會有4款顏色、Z Fold4則有3款顏色選擇。暫時可以看到Z Flip4有紫色、金色、黑色及藍色；而Z Fold4則有金色、黑色及新增的藍色。

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👇Galaxy Z Flip4及Z Fold4疑似官方圖片流出👇

另外，Samsung三星電子總裁暨流動通訊業務部主管盧泰文博士早前亦談及今年新手機的趨勢：「摺疊屏幕手機是當今主流」，不知道大家認同嗎？盧泰文博士指，2021年摺疊屏幕手機在世界各地的銷售量已達到近一千萬部，比2020年多出超過三倍，他亦預計用家對摺疊屏幕手機的遞增需求將會延續。「摺疊屏幕手機的重要時刻已經來臨，並在不久將來達至更大的市場佔有率。」

三星電子總裁暨流動通訊業務部主管盧泰文博士

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那去年推出Z Fold及Z Flip之間，哪一款會更受歡迎？盧泰文博士說去年，70%的Galaxy摺疊屏幕手機用戶選擇Galaxy Flip，設計尤其適合喜愛展現自己的用戶，搶眼的機身顏色以及為多角度拍攝而設的Flex靈活摺疊模式，皆是此型號最受歡迎的賣點。那新Z Fold或Z Flip會有什麼新改變？盧泰文博士說：「今年，我們亦在完善技術方面得到重大進展，並為用戶帶來更多元化的全新體驗。」相信這與之前傳摺芒會更薄、摺痕更不明顯的說法，不謀而合。