iPhone Safari上網加速｜雖然 iOS 16 都更新在即，但仍然有不少用戶是最近才將手上的 iPhone 更新到 iOS 15 或以上的版本，而 iOS 15 功能當然好用，但有部份用戶仍會反映其在操作途中會遇到一些「小問題」，例如以 Safari 上網會對比之前稍慢，《香港01》科技玩物記者就在網上蒐羅了部份解決方法，希望可以幫助大家「加速」！



iPhone Safari 上網突然變慢？可能是「私密轉送」出事

為什麼升級 iOS 15 後上網、尤其是以 Safari 瀏覽會突然變慢？原來在這個版本內，Apple 就為「iCloud+」的訂閱用戶新增了一個「iCloud 私密轉送（Private Relay）」功能，主要作用在於隱藏用戶的瀏覽足跡，避免被人追蹤身份或將瀏覽紀錄作為宣傳依據。

目前「私密轉送」功能依然是Beta 試用階段，難免會有功能未盡完善之處（圖 Apple）

雖然能加強私隱，但由於 iCloud 私密轉送牽涉多一重資料處理，故有可能拖慢上網速度，如認為網速受「私密轉送」功能影響，其實可以進入設定將其關上。

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