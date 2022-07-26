iOS15.6災情｜iOS 15.6 正式版已經推出，今次在軟件上的更新不算多，比較多用家關心的是對 iPhone 電池續航力的影響。Youtube 頻道「iAppleBytes」測試 9 款 iPhone，比較在 iOS 15.6 版本下的電池表現，發現多達 8 款 iPhone 的 續航力下降。



iPhone 13 影響最大

「iAppleBytes」測試 9 款 iPhone 包括：iPhone SE1﹑SE2﹑6s﹑7﹑8﹑XR﹑11﹑12﹑13，全部充滿電後，亮度設定在 25％，利用 Geekbench 跑分程式進行電池測試。結果發現，有 8 款 iPhone 的電池續航力都下降，只有 iPhone 12 更新 iOS 15.6 後仍增加續航力，使用時間增加 30 分鐘。

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9款iPhone 在 iOS15.6版本的電池續航力(圖片來源：YouTube @iAppleBytes）

iPhone 13 的電池續航力下跌最多，對比 iOS 15.5 版本的 8小時28分鐘，更新 iOS 15.6 後只有 7小時52分鐘，下跌多達 36 分鐘。iOS 15.6 對多款 iPhone 的電池續航力有影響，可能是因為這版本修復了很多系統錯誤和 bug ，因此影響到耗電表現。

資料來源：YouTube @iAppleBytes