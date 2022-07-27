冷氣機購買貼士｜香港氣溫持續高企，自然令人想要購買新的冷氣機，但究竟哪種型號較為好用、夠凍又省電，卻是眾說紛紜，有網民在討論區就冷氣機的購買種類詢問意見，未幾就演化成幾派人士的激辯，還有自稱是冷氣修理師傅的網民現身說法，叮囑網友：這種冷氣千萬不要買。



「淨冷氣機」還是「冷暖兩用機」？

冷暖兩用機在香港是否適用？此問題一出即引來兩派網民熱烈討論（網上圖片）

日前就有網民在購買新的冷氣機前想要詢問其他過來用家的意見，遂在連登討論區以《冷氣機 買 淨冷 定 冷暖？》為題開帖，不少有用過冷暖兩用機的網民即時留言表示冷暖用機更好用、「用過就返唔到轉頭」，綜合網民意見，冷暖兩用機的最大優點在於一年四季都可用，而且在冬天時開暖氣的用電會明顯比起暖爐少得多。

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但亦有另一派人持相反意見，指出香港其實溫暖的時候佔絕大多數，要動用製暖功能的情況少之又少，而且加入一個功能就令冷暖兩用機較單純製冷的冷氣機更容易出現故障，即使機器再省電，都未能抵償一次壞機後維修的費用。

冷氣師傅囑「變頻冷氣一定唔買！」

淨冷氣／冷暖氣機的話題還未有定論，但一講到「易壞」，就有更多人加入討論，指出某某品牌、某某種類的冷氣最不耐用，而其中一個引起激烈反應的回覆，就是一位自稱是冷氣維修業內人士，指出「變頻冷氣」中由於有較多精密零件、例如其中的變頻電腦底板，因而比傳統定頻式更易壞，隨時一年半載就要報銷，連冷氣師傅自己都不敢使用。

然而變頻冷氣亦有自己的一派支持者，指出自己使用變頻冷氣已經有一定時日，並未有出現冷氣師傅提及的故障情形，而且變頻冷氣在技術上能做到更為省電，故即使機價更貴一點，仍然有人覺得十分划算。

冷氣機選購8大注意事項

其實冷氣機種類如此之多，可能會根據家居狀況而出現操作上的優劣差異，與其沒有結果地討論，其實也可以按以下因素考慮最適合自己家用的冷氣機👇👇👇

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