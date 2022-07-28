iPhone 14延期？｜苦等一年，果迷快將等到 iPhone 14 系列約在 9 月發表，但分析師郭明錤最近指出，由於鏡頭供應出現問題，而有機會影響到 iPhone 14 出貨日。新機能否如期供應，果迷不能控制，但各位大可以率先了解 iPhone 14 系列各新機規格，決定到時買哪一款新機。



鏡頭品質問題

郭明錤指出，Genius 提供的相機鏡頭，部分出現塗層裂紋的品質問題。有傳 Apple 已經把大約 1000 萬個鏡頭的訂單改由台灣「大立光」生產，希望能趕得及原定的出貨日。

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A16 晶片有傳只在 iPhone Pro和 Pro Max中使用（9to5mac 圖片）

最新 M12 屏幕面板

根據 Forbes 的報導指出，Apple 14 將使用 Samsung 最新的 M12 面版製作螢幕，高端的 M12 面版令 iPhone 14 螢幕顏色準確度提升，而且在進一步升級螢幕亮度同時減低耗電。

根據 DigiTimes 的報導，iPhone 14 系列的高低階分別相當大，除了處理器﹑鏡頭的硬件規格外，連螢幕的設計都有明顯不同。如果想用到全新設計的打孔螢幕，可能要買 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 兩款高階型號。

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資料來源：Forbes