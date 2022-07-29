消費券第二期｜將在 8 月 7 日派發第二期消費券當中的 $2,000，而且新加入 PayMe 和 BoC Pay 兩個支付平台。如果有轉會領取優惠的話，就更要了解各間商舖是否支援新的消費券支付方法。

以下將整合豐澤﹑友和﹑百老匯﹑電器幫﹑蘇寧﹑中原電器等 19 間電器商，接受的消費券電子支付方法。



PayMe／ BoC Pay實用？

由於消費券已經發放多次，八達通 Octopus﹑支付寶香港 AlipayHK﹑拍住賞Tap & Go 和微信支付 WeChat Pay HK 四個平台已經有很多商戶支援，不過作為新的消費券支付平台，PayMe 和 BoC Pay 的實用性又如何呢？參考以下 19 間電器店接收的付款方式，發現較多電器店都支援 PayMe，只有友和﹑豐澤和 ElecBoy 接受 BoC Pay。

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👇👇19間電器店支援的消費券電子支付方法一覽（新增PayMe 和 Boc Pay）👇👇

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