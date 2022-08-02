消費券第二期藍牙喇叭推介 Willen戶外用一流｜附消委會16款評測
消費券第二期$2,000｜雖然天氣炎熱，不過在假日時仍不乏看到參與戶外活動的人潮，特別是去沙灘﹑「船P」﹑直立板等水上活動。趁消費券第二期首輪 $2,000 即將派發，入手一隻適合在戶外使用又靚聲的喇叭，可增加戶口活動的氣氛和樂趣。
Marshall Willen｜小巧玲瓏 內有乾坤
Marshall Willen 把品牌標誌性的搖滾聲音，盡收在只有 0.31 公斤可一手掌握的細小機身上。配備兩個 2 英寸全頻驅動單元和兩個無源輻射器，明顯能聽得出 Marshall 高傳真的調音風格和出色的樂器分離度。作為一隻主打戶外使用的喇叭，Willen 的音量令人喜出望外，特別是看著這輕巧的機身尺吋更有驚喜。
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戶外專用設計
Willen 外表保留 Marshall 喇叭的設計特色，同時支援 IP67 防塵防水等級，而且背後加入的橡膠掛扣帶，可將其固定在物體上或懸掛起來，適合在不同的戶外環境使用。如果想盡情享受音樂，更可以用 Stack 模式互連多部 Willen，自行打造廣闊聲牆。另一個驚喜點，就是內置麥克風，可在戶外遊玩期間直接免提通話。
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Marshall Willen 規格：
藍牙版本：藍牙5.1連接
單元：兩個 2 英寸全頻驅動單元和兩個無源輻射器
功能：IP67防塵防水﹑內置麥克風﹑STACK模式﹑橡膠掛扣帶
體積：101.6 x 100.5 x 40 mm／0.31 kg
電量：單次充電可播15小時／20分鐘快充可用3小時
售價：＄999／1隻
早前 hashTECH 曾介紹過多款高中階藍牙喇叭，SOUL S-STORM MAX 防水無線藍牙音箱亦非常適合戶外使用，價錢也滿足消費券的「筆直」，$648 具有 IP66 防水防塵及LED閃燈，電量也能播足 15 小時！
SOUL S-STORM MAX 無線喇叭 規格：
藍牙版本5.0／SBC
頻率響應：80-20KHz
備用時間310 小時／播放時間 15 小時
防水等級：IP66 防水防塵
內置電池：7.4v 2000mAh
體積：直徑83mm x 長度205mm／720g
售價：$648
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