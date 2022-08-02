消費券第二期$2,000｜雖然天氣炎熱，不過在假日時仍不乏看到參與戶外活動的人潮，特別是去沙灘﹑「船P」﹑直立板等水上活動。趁消費券第二期首輪 $2,000 即將派發，入手一隻適合在戶外使用又靚聲的喇叭，可增加戶口活動的氣氛和樂趣。



Marshall Willen｜小巧玲瓏 內有乾坤

Marshall Willen 把品牌標誌性的搖滾聲音，盡收在只有 0.31 公斤可一手掌握的細小機身上。配備兩個 2 英寸全頻驅動單元和兩個無源輻射器，明顯能聽得出 Marshall 高傳真的調音風格和出色的樂器分離度。作為一隻主打戶外使用的喇叭，Willen 的音量令人喜出望外，特別是看著這輕巧的機身尺吋更有驚喜。

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Marshall Willen（陳錦洪 攝）

戶外專用設計

Willen 外表保留 Marshall 喇叭的設計特色，同時支援 IP67 防塵防水等級，而且背後加入的橡膠掛扣帶，可將其固定在物體上或懸掛起來，適合在不同的戶外環境使用。如果想盡情享受音樂，更可以用 Stack 模式互連多部 Willen，自行打造廣闊聲牆。另一個驚喜點，就是內置麥克風，可在戶外遊玩期間直接免提通話。

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橡膠掛扣帶方面在戶外不同的環境下使用，不局限要擺放在平面上（陳錦洪 攝）

Marshall Willen 規格：

藍牙版本：藍牙5.1連接

單元：兩個 2 英寸全頻驅動單元和兩個無源輻射器

功能：IP67防塵防水﹑內置麥克風﹑STACK模式﹑橡膠掛扣帶

體積：101.6 x 100.5 x 40 mm／0.31 kg

電量：單次充電可播15小時／20分鐘快充可用3小時

售價：＄999／1隻



早前 hashTECH 曾介紹過多款高中階藍牙喇叭，SOUL S-STORM MAX 防水無線藍牙音箱亦非常適合戶外使用，價錢也滿足消費券的「筆直」，$648 具有 IP66 防水防塵及LED閃燈，電量也能播足 15 小時！

SOUL S-STORM MAX 防水無線藍牙音箱相當抵買（黃寶瑩 攝）

SOUL S-STORM MAX 無線喇叭 規格：

藍牙版本5.0／SBC

頻率響應：80-20KHz

備用時間310 小時／播放時間 15 小時

防水等級：IP66 防水防塵

內置電池：7.4v 2000mAh

體積：直徑83mm x 長度205mm／720g

售價：$648



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