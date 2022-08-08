近日傳出 iPhone 14 系列發布會將在 9 月 13 日舉行，新 iPhone 即會在 23 日上架，而且 Twitter 上也曝出疑似 iPhone 14 新色的模型機外觀，全新的紫色機新將取代「天峰藍」成為最新的顏色。同時，也傳出 iPhone 14 Pro 系列將會加價，兩款高階機起步價都比上代加 100 美元。不過，由於今代已爆出將會不少升級，就算加價也可能無阻果迷換機。



1）主鏡頭升級

消息指，iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 的主鏡頭傳感器會使用1／1.3 吋，比上一代廣角鏡高出 57%，能在低光源的情況下拍攝出細節。同時廣角鏡也由1,200萬像素提升到4,800萬，亦支援8K錄影。

iPhone 14 Pro／Pro Max 傳加價

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2）前置鏡頭升級

除主鏡頭外，前置自拍鏡也有升級，傳將支援自動對焦功能，在自拍時會更加方便和清晰。另外會由5P鏡頭升級到6P，光圈提升到f/1.9，提升在弱光環境下的自拍表現。

3）2TB容量

iPhone 13 Pro Max 加入 1TB 容量，主要是針對經常使用 iPhone 拍攝的用家（Apple RAW），而有消息指 iPhone 14 Pro Max 將加入 2TB 的更大容量。不過，如果仍維持 Lightning 的話，大容量資料在傳輸時就比較不便。

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4）新設計散熱系統

iPhone 的晶片每年升級，不過散熱系統仍一直使用石墨膜傳導熱能到外殼，令手機容易出現發熱的情況。郭明錤預測，iPhone 14 將會升級散熱系統，來解決高階晶片運作和5G的需要。有可能使VC散熱設計，令散熱面積更大，加快散熱速度。

傳聞iPhone 14將加入新的紫色（Twitter@atuos_user ）

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5）取消實體SIM卡

MacRumors 得到疑似內部文件，發現美國地區有機會發售沒SIM卡設計的 iPhone 14，全面使用 eSIM。不過有外媒分析認為，有機會先在美國等部分地區先試行，並不會完全放棄實體SIM卡設計。

資料來源：cnBeta