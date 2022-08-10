消費券2022｜2千蚊Soundbar推薦｜2022年第二期電子消費券的首筆2000元大家收到未？8月Netflix、Disney+ 都有很多新劇新片上架，原來而家2千蚊左右就可以買到的soundbar，就算不去戲院也有極佳的視聽享受！解決煲劇人聲太細問題！



煲劇人聲太細？Soundbar輕鬆解決！

不少人在fb的Netflix、D+討論區，不約而同的因為效果聲太大，對白人聲卻太細，根本聽不到對白而求救。其實，最簡單的方法就是添置一條Soundbar，由電視駁HDMI將音效輸出到Soundbar，不單可以用Dolby Atmos、DTS多聲道效果大大聲睇動作片；更重要就是夜晚睇劇集時，不用開得太大聲都能聽淪對白，煲劇一流。

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5款市面2000元左右買到CP值高Soundbar

+ 6

Sony HT-S400

01｜Sony HT-S400



索尼2022新line up中的2.1聲道入門機，使用Sony自家虛擬環迴立體聲技術 S-Force PRO Front Surround系統，以折射反射形式去做出重現Dolby Digital 環迴立體聲，2千找10蚊包獨立低音箱，並附有無線遙控，抵用。使用方型X-Balanced Speaker Unit，減少驅動器偏移，從而減少失真並令人聲更為清晰，睇Netflix聽對白一流。($1990)

BITOS SORA 2.1

02｜BITOS SORA 2.1/ SABO 2.0



這兩款由香港年輕人開發，本地影音品牌BITOS推出的Soundbar，SABI一體成型節省空間（$599），內置1對20W輸出功率的3吋全音域單元；至於SORA 2.1（$799）則加配不用插電的 60W 6.5吋低音箱，買齊兩套廳1支、房1支都用不盡2千元。

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Yamaha YAS-209

03｜Yamaha YAS-209



以多聲道影音AMP知名的山葉Yamaha，它的推出的Soundbar也很高人氣。Yamaha YAS-209 內建的Amazon Alexa 語音控制未必太適合香港人用，但仍然有DTS Virtual：X 虛擬 3D 環繞音效，無線超重低音箱也做得出事。（原價$3,380 特價$1,999／通利琴行）

Denon Dolby Atmos 2.1 Soundbar DHT-S217

04｜Denon Dolby Atmos 2.1 Soundbar DHT-S217



天龍Denon 是擁有110年技術的日本音響名牌，S217配備兩個大功率內向下發射超低音，無需搭配超重低音揚聲器，杜比全景聲 3D的包圍感更勁。使用 HDMI（eARC）和光纖輸入，支援4K HDMI，能夠將音頻從智能電視的內置串流媒體應用發送至 Soundbar。（公價$2230／消費券推廣期，近排$2000內應該就買得到）

05｜Samsung S-Series HW-S60B



雖然這款定價有點over budget，但都值得。內置低音單元x2、高音單元x5，細節豐富。獨有Acoustic Beam技術令輸出聲音與畫面同步、方位更準。更支援 Airplay 2連線播放。（配合Samung電視以「Q合體交響音效」功能將兩組喇叭結合，令音場更廣更大聲。$2650）

06｜Xiaomi Soundbar 3.1ch



所謂3.1即是Soundbar 內除左右聲道外，再加入中央前置（3方位共有全頻段喇叭 x3、高音喇叭 x3），再附加沉浸式低音喇叭，支援3.1 聲道 Dolby Audio / DTS Virtual:X。機身內置NFC晶片，配合android系統以藍牙連結播放手機內的音樂。（$1979）

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同場睇：消委會9款SoundBar評測

消委會測試市面上9款型號的SoundBar，包括Sony、TCL、Bose、Yamaha、JBJ及Panasonic 等品牌，評測音響質素、處理不同音色和聲音頻率的表現。