Samsung 摺機試玩會｜Samsung 2022 年度摺機系列 Galaxy Z Fold4 以及 Galaxy Z Flip4 在早前正式發布，並會在日內正式登陸香港，想親身試玩兩部摺機機皇？現在機會來了！



今代 Galaxy Z Fold 4 以及 Flip 4 不論是設計抑或功能上都加入不少新突破，更首次加入防水功能，更能幫助用戶完成日常各項挑戰，將之稱為 2022 年的摺機機皇系列都不為過。

Samsung 摺機機皇體試玩會、報名參加仲有獨家出機優惠

想更了解 Samsung Galaxy Z Fold4 及 Z Flip4 喺外型、功能上既特別之處？除了追看《香港01》HashTech 科技玩物頻道的評測、試玩報告之外，HashTech 又將夥拍 csl 5G 於 8 月 22 日舉行現場試玩會，屆時不單止可以即場深入了解兩部 Galaxy Z 系列摺機的實用功能，各位更可以親身試玩 Galaxy Z Fold4 及 Flip4 實機！

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