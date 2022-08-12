Nokia 5710 上市試玩｜Nokia 近年少有推出旗艦手機，反而專攻平價款式的「藍海」市場，而相較入門階的 Android 智能手機，以 Nokia 經典機款復刻的 Feature Phone 甚至更有吸引力，且偶有佳作。



在今日（8 月 12 日）他們就在香港推出了數款復刻 Feature Phone，其中最富玩味與特色的，必定是這部 Nokia 5710 XpressAudio。

上面用上透明膠盒的包裝，的確很有舊時代手機的味道（蔡浩騰 攝）

Nokia 5710 XpressAudio 上手：經典「糖捧」造型手機

全塑膠機身，拿上手相當輕巧，但圓渾的機型令手感十分充實（蔡浩騰 攝）

講起 Nokia 經典機種造型，相信不少老用家都會記起「Candy Bar」這個名詞，而今次的 Nokia 5710 XpressAudio 就是採用同樣的設計語言，復刻了 15 年前推出的 Nokia 5700 XpressAudio 的模樣，除了上屏幕、下數字鍵盤的經典佈局，連屏幕左右兩側的媒體控制鍵以及音量鍵都有以新設計重現。

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內置藍牙耳機

15 年前的 Nokia 5700 XpressAudio 最特別之處是可以扭動的鍵盤與鏡頭，來到 2022 年版本的 5710 XpressAudio，雖然就沒有繼承此獨特設計，但同樣加上了叫人眼前一亮的過癮安排 － 將一整副藍牙耳機直接內嵌在手機之中，讓用戶不需額外帶上耳機充電盒。

Nokia 5710 XpressAudio 的這副藍牙耳機其實可以與一般的智能手機進行配對

雖然 Nokia 5710 未能安裝 Apps、令手機的音源播放相當局限，但最重要的是這副藍牙耳機其實可以與一般的智能手機進行配對，此時就令 5710 宛如變成一個帶通話功能的耳機充電盒了。

內置功能實用為主

Nokia 5710 內置的系統為 Feature Phone 專用的 S30+ 系統，它基於 JAVA 開發，勉強亦能算是一個智能系統，但可以安裝的 Apps 十分有限，用戶當然不能期待它的功能與擴展性可以做到與 Android 手機一樣。

然而 Nokia 5710 的功能還是相當實用的，除了打出、打入電話，用戶可以在系統內找到計算機、日曆、甚至語音備忘，而年長用戶經常會關心的收音機功能，5710 都有所支援，而且更可以利用無線藍牙耳機收聽，這方面對比需要插上有線耳機才能播放收音機的舊式手機要方便了不少。

作為一部音樂專用機，5710 具備雙揚聲器，音量與音質輸出都予人驚喜（蔡浩騰 攝）

年長用戶經常會關心的收音機功能，5710 都有所支援，而且更可以利用無線藍牙耳機收聽（蔡浩騰 攝）