亞洲商業科技展｜了解Web 3.0、人工智能及大數據 為未來做好準備

疫情下，全球工作生態轉型，當中以科技發展首當其衝。首屆「Revive Tech Asia亞洲商業科技展」將於 8月24日至25 日在香港亞洲國際博覽館舉行，展會以「Redesigning The Future」為主題，匯聚最有影響力的行業龍頭企業及商業領袖，舉辦一系列有關科技的展覽和演講。現可於「01空間」率先登記免費入場（歡迎非IT 專業人士參加），快人一步探討數碼時代來臨下各個行業生態的未來。



超過100位行業專家將分享對各行各業科技趨勢的獨特見解，以及透過剖析企業實例，讓大眾可以緊貼科技變化、把握先機。演講主題多姿多彩，包括Web 3.0、數碼經濟、未來工作生態、人工智能及大數據、雲端科技、網絡安全、初創企業、ESG、多元文化等等。👉立即按此登記，免費入場

將未來呈現在眼前

當中互聯網 Web 3.0是目前發展的大趨勢，大會邀請了多家宣佈進軍元宇宙的企業包括MTR、世界知名區塊鏈遊戲公司Animoca Brands及其旗下品牌The Sandbox、區塊鏈服務網絡Collectiv及digiXnode Technology、全球最大管理諮詢公司Accenture等，從多角度探討Web 3.0的機遇及挑戰。

數碼發展不斷轉型，加上疫情持續，大會聯同屢獲設計殊榮的工作室LAAB (代表作包括K11 Musea Atrium 和 Victoria Dockside)、Crestron和Vega Global合作，將「未來工作模式」呈現在一眾參觀人士的面前。另有Klook、Uber、GoodNotes、Deliveroo、OKX等知名公司嘉賓會分享他們如何透過提升員工體驗及多元共融，將公司打造成受員工及應徵者的喜愛品牌。

是次展會除了讓業界介紹最新的科技項目、同時加設了幾個富有娛樂原素的特別專區，包括期間限定的《Neon Rhapsody 霓虹狂想》虛擬幻境體驗，將傳統霓虹燈工藝的美學帶入虛擬世界，令大家彷如置身於未來的科技世界中。

《Neon Rhapsody 霓虹狂想》虛擬幻境體驗由本地「 九龍霓虹 Kowloneon」霓虹燈藝術家Jive 和「Ready VR」共同創造。

屆時，平治Mercedes-Benz將會展示來自Mercedes-EQ系列的電動車EQB及EQS，將可持續發展帶入未來駕駛世界。

Revive Tech Asia 2022 亞洲商業科技展詳情

展覽日期：2022年8月24至8月25日（星期三及星期四）

展出地點：香港亞洲國際博覽館2號館

開放時間：

8月24日（三）09:30 – 17:30

8月25日（四）09:30 – 17:00



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