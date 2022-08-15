消委會 手提電腦｜快將開學，大專新生每年這個時間都要煩惱，買那一款手提電腦陪自己經歷大專生涯。消委會最新的報告中，測試了 34 款手提電腦，包括 Apple﹑Samsung﹑Microsoft﹑Lenovo﹑Asus 等多個熱門品牌和型號，價錢由 $2,998～約$19,800 不等，非常適合買新機前參考。



Apple 全部測試機款得分最高

測試由國際消費者研究及試驗組織統籌進行，針對手提電腦的效能表現、電池表現、屏幕質素﹑音響質素、可攜性等進行評測，而且把款式以螢幕尺寸﹑價錢作分類，用家可以按自己的需要和預算參考消委會評測結果。

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測試的 34 款手提電腦中，有 7 款同獲得最高的 4.5 分總評，當中有 4 款是 Apple Macbook 系列，另外 3 款分別是 Samsung Galaxy Book 2 Pro 360﹑ Microsoft Surface Laptop Studio i5 和 Surface Go 3。

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消委會教路 3 大選擇指南

消委會指出，買手提電腦前必須了解自己的使用需要﹑喜好和預算。如基本日常使用，偶爾進行文書工作的話，可以選擇售價相宜的 Chromebook 手提電腦；需要平面設計、剪片或編寫程式使用的話，就可考慮配備 Core i5／Ryzen 5 或以上處理器，以及建議有獨立顯示卡和 2K 螢幕規格的電腦。

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其次，部份牌子會在網店﹑實體店﹑院校向學生提供優惠，可以節省數百至千元不等，而且有機會送贈品或延長保養，學生買手提電腦記得要留意 Back To School 優惠。

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另外，消委會教路決定買哪一款手提電腦前，可以先選定心水的螢幕大小，要留意不同品牌提供的內置儲存空間、處理器或解像度等選項，這能更有效篩選出合適的機款。

資料來源：消委會