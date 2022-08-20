這兩年多的疫情雖然為我們日常生活帶來很多不便，但卻推動了各行各業加快數碼化進程，使市民受惠。在現今科技進步的社會，即使我們留在家裡，通過無線4G / 5G網絡、家庭寬頻網絡或 Wi-Fi 網路，以智慧手機或其它流動電子設備連接到不同的數碼應用平臺，仍可在家進行上課、工作、購買生活用品等日常活動。但在家進行上網操作時， 大家有沒有遇過畫面不暢順、聲音不清晰、甚至斷線的情況呢？特別是家中多人同時參與視象會議的時候，不流暢情況特別嚴重。



家庭網絡品質速度主要受家庭Wi-Fi及寬頻網絡影響，一般市民在家上課或在家工作都是使用手提電腦或平板電腦連接到自己安裝的Wi-Fi路由器設備，繼而通過由家庭寬頻網絡營辦商提供的寬頻數據機連接至互聯網。那麼，一般家庭用戶有什麼方法可以改善上網速度、改善不流暢情況？

家裡Wi-Fi網絡速度容易受到環境影響，如房內牆壁會減弱了Wi-Fi信號。而香港房屋密集，亦容易接收到隔戶的Wi-Fi 信號源，導致干擾。近年有不少市民通過擺放多個Wi-Fi接入點以增強家裡Wi-Fi覆蓋，或升級Wi-Fi 6设备提高Wi-Fi網絡速度，亦有網絡服務營辦商提供Wi-Fi管理服務，協助用戶設計及管理Wi-Fi網絡。

不同家庭寬頻網絡技術也直接影響網絡品質速度，例如光纖到戶（Fiber-To-The-Home）服務是目前市場上能提供最高速度的產品。光纖到戶服務在香港推出已接近10年時間，隨著個人、家庭、企業上網需求急劇增加，行業最新技術已發展至光纖到房間（Fiber-To-The Room），滿足各家庭成員同時進行多媒體娛樂（如串流電視和遊戲）、智能家居應用（如家庭能源管理）、在家上課、在家工作等不同場景對高速上網的需求。

光纖到房間（Fiber-To-The Room）FTTR技術即部署光纖到達每個房間，集成Wi-Fi 6接入點，將高達1Gbps的Wi-Fi網路覆蓋帶入家庭每個角落，大大改善上網速度。針對室內光纖部署，技術可以利用最新透明光纖和工具，優點為安裝簡單方便，符合都市住宅實際情況。

透明光纖（或稱微光纖），可用於室內明線或暗線安裝，其可彎曲半徑比一般光纖細，適合安裝在牆腳、門框邊及天花邊位等不同安裝場景（如下圖）。

透明光纖合適都市住宅不同安裝場景

透明光纖合適都市住宅不同安裝場景

光纖已成為連接數碼社會數字經濟的重要通道，對促進數據流動、信息流動、知識流動等有重要作用。根據通訊事務管理局辦公室（OFCA）公佈主要的通訊業統計數字，截至2022年3月住戶寬頻滲透率98%，即接近全港住戶已使用寬頻上網，但同時光纖到戶的住戶滲透率只有63.8%。以全港已登記的寬頻上網用戶數目2,935,378估算，有大約100萬寬頻上網用戶仍然並非使用光纖到戶的寬頻上網服務。提升本港光纖到戶(FTTH)滲透率有助實現數碼共融及社會可持續發展，特區政府近年推出[擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃]，更進一步鼓勵更多市民使用光纖到戶，持續提升本港數碼競爭力。