日本任天堂總部失火｜神秘遊戲母片驚傳被燒毀Switch新作上市無期

日本Nintendo任天堂京都總部失火，神秘未公開Switch大作母片傳被燒毀｜早前多家日本傳媒報導，日本任天堂Nintendo位於京都南區總部開發大樓於8月15日下午發生火災，雖然已及時揍滅，可是有傳一款未公布Switch神秘大作母片於今次火災中被燒毀，遊戲上市無期。



早前日本NHK報導指，位於日本京都市南區的任天堂總部開發大樓發生火災，雖然部份桌椅被燒毀，但幸好沒有人受傷。據報這場火災很可能由一些充電設備而引起，警方及消防部門正在調查起火原因。

位於京都的任天堂總部開發大樓發生火災，幸好並沒有出現人命傷亡。（網上圖片）

雖然暫看沒有多大的財物燒毀，但有傳一款未公布Switch神秘大作母片（Master copy）卻因為這一次火災中被燒毀，而這一款遊戲便是未公布的《Pikmin 4》（皮克敏4）的母片，亦因為資料被燒毀而要重啟遊戲開發，導至遊戲發布推出無期。

Pikmin 3早前才在Switch上推出，全新續篇似乎要再花多點時間才可與機迷見面。（圖片來源：Pikmin遊戲截圖）

雖然此項消息任天堂官方並沒有作任何證實，但如果是真的話，這一款不少喜愛這系列的玩家無疑是大打擊，因為早前才曾在Switch上推出《Pikmin 3》移植版，對續篇充滿期待。不過這一次意外後，相信任天堂又要花多一段時間才可將遊戲上市，有排等。

消息來源：NHK、twitter@Doctor_Cupcakes