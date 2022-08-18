Galaxy Z Fold4 開箱｜Samsung 摺機機皇 Galaxy Z Fold4 在今日（8 月 18 日）就正式在香港開放預售、並將會在下月頭登陸香港市場，較早前《香港01》科技玩物記者就取得了港版實機，除了進行簡單開箱，亦正好補完之前的實機試玩體驗。



Samsung Galaxy Z Fold4 開箱：超環保包裝

Samsung 近年相當支持環保，來到 Galaxy Z Fold4，除了手機本身採用了改造後的漁網、消費後再生塑膠材料 (PCM) 或生物基樹脂等環保物料，其包裝亦以 100％ 的再造紙製作。

而且因為沒有附送充電器的關係而得以減少體積，對比第一代的 Galaxy Fold，Galaxy Z Fold 的包裝體積共減少了 58.2%，令 Galaxy Z Fold4 的內、外都相當切合環保需要。

外型小改變、手感大改善

至於在外型方面，較早前我們在傳媒預覽時已經作過實機試玩，今次的香港正式版本與當時所見沒有大分別。綜觀 Z Fold4 的外型、尤其是摺疊架構以及屏幕尺寸方面，都是與上一代一模一樣，只是在可以做得更好的地方進行微調，提升操作手感。

Galaxy Z Fold4 的可摺疊屏幕仍然是 7.6” （蔡浩騰 攝）

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Galaxy Z Fold4其依然採用支援 S Pen 輸入的 7.6” 的可摺疊屏幕及 6.2” 的外屏幕，但其實兩個屏幕的邊框都有所縮窄，手機整體的長度縮短、寬度增加，據說比例會令摺合時單手操作時更為方便。

實試新鏡頭、30x 變焦威力

Galaxy Z Fold4 主要設計與上代分別不算很大，但除了採用更強大的 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 之外，其另一個進化之處在於背面的主鏡頭由上代的 1200 萬像素提升至 5000 萬像素，遠攝鏡的光學變焦倍數亦提升至 3x、最高支援 30x 複合變焦，既然港版實機到手後當然要拍攝測試一下。

從幾張試相中可見，Z Fold4 的 5000 萬像素鏡頭表現相當不俗，銳利度與色水表現俱佳👇👇👇

而其 3x 變焦鏡頭表現亦十分不俗，如果放大至 30x 變焦，會有一定的油畫化現象，但仍然可以清晰地看見景物輪廓👇👇👇

Samsung 摺機機皇體試玩會、報名參加仲有獨家出機優惠

今代 Galaxy Z Fold4 雖然沒有多作加價，但售價萬多元的手機，只得以上的幾張相片，又豈能全面了解 Galaxy Z Fold 4？除了追看《香港01》HashTech 科技玩物頻道的評測、試玩報告之外，HashTech 又將夥拍 csl 5G 於 8 月 22 日舉行現場試玩會！

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