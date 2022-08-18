腦場電腦節直擊｜RX 6800 XT $5999／$99買PS5遊戲　多款抵買推介

腦場電腦節（黃金感謝週）率先開鑼，多間商店參與活動提供折扣優惠，包括遊戲、手提電腦、砌機、螢幕、電視等。由即日起至 8 月 31 日，都能在腦場用優惠價入手心水產品，更可憑單據換「優惠咭」獲神秘優惠。



腦場電腦節直擊

能看出商戶非常看重今年腦場電腦節，除在店面都貼出標示外，也有不少吸引的優惠推出。記者首日行完全場，發現手提電腦﹑砌機組合﹑硬件和電視的優惠比較吸引，就連場內的豐澤都有折扣推出。小貼士，在電腦節期間，可以主動問店舖有什麼電腦節優惠，特別是手提電腦有沒有什麼免費升級優惠，可能會發掘到更多沒有標明出來的折扣。

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參與「黃金感謝週」的商店，都會在店面貼出標示，而在腦場消費後，記得在 G 樓中間電梯的位置，憑單兌換一張優惠咭，可以在優惠商店中以隱藏折扣入手各類產品，甚至在腦場附近的食肆以折扣點餐。