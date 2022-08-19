香港電腦通訊節（電腦節）2022 正式開鑼，HK01 科技玩物帶大家首日入場，搵最抵玩會場價產品，今次先介紹比較多人留意的手提電腦。不論學生哥的開學文書機，還是駕馭所有 3A 大作的電競機，電腦節場內都有優惠。



文書機推介

電腦節場內可找到 MSI﹑ASUS﹑Lenovo﹑Samsung 等多個熱門品牌，其中 Lenovo IdeaPad 3 2022新款在文書機款中，會場價屬比較吸引，$5,999 買到最新 12 代 i5 CPU,更可以免費升級 16GB RAM。而且只要買手提電腦，就會送背囊﹑藍牙運動耳機﹑滑鼠﹑3個月 Xbox Gams Pass 等價值 $1,299 禮品。

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電競機推介

MSI Katana GF66 作為電競級入門機，會場價 $13,999，比原價再折 $2,000，玩到最新 12 代 i7 CPU﹑RTX 3070Ti 顯示卡﹑16GB RAM﹑1TB SSD。同時場內買機再送 H991 電競耳機﹑滑鼠﹑背囊，組成一套電競裝備。

買 MSI 手提電腦會有背囊﹑電競耳機﹑消鼠等禮品（陳錦洪 攝）

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入場必學折上折秘技

電腦節很多產品都有會埸價，但其實部分產品仍有再優惠的空間。如果睇中心水產品，可以向店員查詢有沒有額外折扣，或更多禮品贈送，可能會有意想不到的收穫。記者親身實測，向多間大型的手提電腦參展商查詢，均有硬件升級／更多贈品／折上折優惠，所以大家記得主動去店員查詢。

「香港電腦通訊節2022」

日期：2022年8月19日至22日（星期五至一）

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

網址：www.hkccf-expo.com

票價：$35、$25（即場出示「電腦節CLUB」優惠券購買；或透過「01空間」預購）

