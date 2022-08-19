電腦節2022直擊｜香港電腦通訊節2022 場內產品花多眼亂，如果正想入手電腦螢幕或電視機的話，就可以參考以下的場內推介。由入門級的文書螢幕，到電競級的 49 吋超闊曲面螢幕，或 4K 智能電視，都能在電腦節2022 中找到。



電競曲mon推介

近年各大廠牌都推出曲面螢幕，比起以往的雙螢幕（Duo Mon）玩法，大尺寸的曲面螢幕保留多工的優勢，同時打機時能為玩家提供沉浸感。電腦節場內也提供多款曲面螢幕的優惠，當中 MSI G321CQP 曲面螢幕非常適合入門級玩家，32吋 2K 165Hz 規格，會場價只需 $2,999，而且再送 SteelSeries Stratus XL 無線藍芽手掣，完全為入門級玩家度身訂做。

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（陳錦洪 攝）

如果想進一步享受曲面螢幕的視覺體驗，ASUS ROG Strix XG49VQ 就最適合不過。49 吋 32:9 超闊螢幕，相等於兩個 27 吋螢幕。1800R 曲率無論是打機，還是多工文書處理都非常適合。會埸價 $7,499 比街價再平 $400，正好為電競玩家提供一個升級選擇。

（陳錦洪 攝）

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4K電視優惠

場內專賣電視的展參雖然不多，但不乏一些抵買的 4K 電視優惠，如 TCL 43P725 43吋 4K Android 電視只售 $2,899，提供 4 年上門保養服務，想平平地入手 4K 電視的話，這款的 CP 值很高。

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「香港電腦通訊節2022」

日期：2022年8月19日至22日（星期五至一）

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

網址：www.hkccf-expo.com

票價：$35、$25（即場出示「電腦節CLUB」優惠券購買；或透過「01空間」預購）

