iPhone 14 即將推出，仍在使用iPhone 12或iPhone 12 Pro的使用者注意了！Apple宣布，以上機種如達指定條件，將可延長免費保養期至買機起計3年，在換iPhone 14前可先看看你手頭的iPhone 12 ／ iPhone 12 Pro 是否合乎延長保修資格，同文教你如何預約維修！



iPhone 12 ／ 12 Pro 可享延長保養

原來，市面有少數iPhone 12 ／ iPhone 12 Pro 因聽筒模組零件有故障，或會引致打電話時無法發出聲音，Apple 蘋果公司在2021年8月曾公表iPhone 12（6.1吋、不包括mini） 與 iPhone 12 Pro（6.1吋、不包括12 Pro Max）召修，提醒用戶可將問題手機送廠免費維修。而近日Apple 神神秘秘的在官網將這項召修保修的期限再延長1年，換言之iPhone 12 ／ 12 Pro 變相可享有由首次於零售銷出機註冊起（不計二手買賣）共3年的保養期。

iPhone 12（林勇攝）

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手機上即可預約修理

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 用戶即日起可預約到 Apple授權維修中心 或 Apple Store零售店進行檢查，預約的方法亦相當簡單，只需直接在你的iPhone內下載／進入《Apple Support》（Apple 支援）app進行預約登記 ：

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延保有條件限制

受影響裝置需在 2020 年 10 月至 2021 年 4 月期間製造，如果你的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 在撥打或接聽電話時，聽筒沒有發出聲音，即可能符合資格進行維修。另外，留意延長免費保修只限話筒部份，並不會延期 iPhone 12 ／ iPhone 12 Pro 標準保固範圍。如果手機尚有其他損壞，影響到Apple修理話筒（例如爆芒），機主則在延長送修前，自費解決該問題。安全起見，維修前亦應該先用iCloud 、電腦進行backup備份。（原文）

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