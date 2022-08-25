iPhone 14發布會Apple Event邀請函正式發出｜還有什麼新品公布？

iPhone 14發布會Apple Event邀請函正式發出｜Apple終於正式發出9月發布會邀請函，預計iPhone 14系列即將會在這一次發布會上登場，究竟今次還會有什麼新品推出呢？



每年9月Apple Event蘋果發布會都是全年最注目的盛事，皆因iPhone都會在這次發布會中登場。今年最注目的iPhone 14系列，相信亦都會於今次發布會中登場。

今年Apple Event 蘋果秋季發布會將在美國時間2022年9月7日10時（香港時間為9月8日1：00am）Apple Park舉行，將會在線上直播。今次邀請函主題為「Far out.」，除了一般直接翻譯成「遠方」外，舊美式俚語意思為「極好了！」、「太棒了！」，相信這便是形容新iPhone 14將會是「極好配置」的手機吧。

另外，邀請函上以成千上萬顆光點聚焦成蘋果logo，難道是指新手機可以拍攝星河相片嗎？或者暗示相機的感光度更強，拍攝夜景相片更加漂亮？期待9月8日凌晨的發布會，一起看直播吧！

Apple終於正式公布將會在9月7日（9月8日香港時間），舉行今年秋季發布會。

除了iPhone 14系列以外，相信還會有多新品於發布會登場，究竟還有什麼？下文綜合多方面消息資訊預測今次發布會有什麼新品推出。



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除了iPhone 14系列外，很大機會就連Apple Watch series 8同步推出。

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