大部份的家電每日都會用到，很多時會忘記它們其實也有使用期限，反而每當損壞時就會想：「好似用了才沒多久」。每類家電都有其平均使用壽命，不過只要保養得宜，也是用上超過 10 年。外媒「Bestlife」引用全美住宅建築商協會（NAHB）的數據，分析出 10 類家電的的使用壽命，原來洗衣機竟有機會用到 20 年之久。



1）洗衣機

洗衣機的平均使用壽命可長達 10~20 年，當然要根據使用習慣﹑保養情況，以及使用的機型。根據 NAHB 的數據，上置式洗衣機的平均使用壽命較前置式長，保養得宜的話更可達 20 年。

👉美國消委會分享4大洗衣機禁忌｜柔順劑／洗衣粉亂用易滋生黴菌

👇👇10 類家電的的使用壽命👇👇

+ 5

2）乾衣機

平均使用壽命可長達 10~15 年。NAHB指出，一般乾衣機可能會使用大約 13 年，而更昂貴的型號不代表使用壽命更長，除非提供的保養期限較長。美國洗衣﹑乾衣機店老闆「DePole」更認為，乾衣機的型號差異不大，買便宜的款式即可。

3）熱水爐

根據美國煤氣﹑冷暖氣公司Crisafulli Bros.的說法，大多數住宅用的熱水爐使用壽命在 6～13 年之間，但當出水有奇怪顏色，或發出不自然響聲，就應該要找人來維修，以及考慮更換。

4）雪櫃

AJ Madison 的電器部門指出，雪櫃的平均壽命可長達 13 年，而單門雪櫃的使用壽命比較長，保養得宜可達 20 年。

👉焗爐使用禁忌｜加水原來好危險？亂用隨時爆玻璃！附焗爐清潔教學

5）煤氣爐（煮食爐）

根據 NAHB 的說法，在多款家電中，煤氣爐的平均壽命比較長，可高達 13～15 年。同時機電工程處提醒，應定期取出爐頭蓋，並用水或稀釋洗潔精清洗，以及定期清潔爐頭及爐架上的油污，以保持爐頭出氣孔暢通。

6）微波爐

在家電產品中，雖然微波爐的售價比較便宜，但不代表平均使用壽命會較短，使用期限可長達 9 年。微波爐應避免放在高溫﹑高濕度的地方，同時也要注意不應放入微波爐加熱的食物，良好的使用習慣可延長使用壽命。

7）洗碗機

根據 Prudent Reviews 的數據，洗碗機平均壽命可長達 7～12 年，不過要確保定期清潔過濾器，以及使用前先沖走表面的食物殘渣和油脂，減輕洗碗機的負荷。

👉開冷氣會鼻敏感？全因兩個原因 一招輕易解決！附8大使用禁忌

+ 8

8）吸塵機

美國消委會報告發現，吸塵機的平均使用壽命約 8 年，可以通過清潔過濾器延長使用期限。若是使用無線吸塵機的話，也要考慮電池情況，想保持電池續航力的話，就要記住不應過度充電﹑過度放電﹑過度高溫，三個基本使用電池的貼士。

9）多士爐

很多是買一部多士機回來，其實使用頻率並沒有冷氣﹑雪櫃﹑微波爐高，而使用壽命也只有約 5 年。很多時多士爐損壞的地方都是發熱線和彈簧，使用時應避免運作時間過長，以及要經常清潔多士爐的面包碎。

10）冷氣機

作為夏天長用的冷氣機，其實平均使用壽命有 10～15 年。無論是窗口式﹑分體式冷氣機，想耐用就應該每兩星期用清水清潔隔塵網。若關機後，建議不應馬上重開，因電流大太會導致壓縮機溫度上升，損耗使用壽命，可在關機後至少 3 分鐘後才再次開機。

資料來源：Bestlife