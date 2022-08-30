iPhone 14 mini 細屏機被取消，原因何在？YouTuber Jon Prosser 近日新片就爆料，蘋果已在規劃新一代 iPhone SE 4，根據他的講法，這部下一代入門級優惠價 iPhone SE4，外觀上基本就是一部廣價版 iPhone XR。



iPhone SE4 改用6.1 吋M字額全屏幕

Jon Prosser早前與AppleTrackr主播Jon Rettinger參與podcast節目「Geared Up」錄音，爆料提及下一代iPhone SE（亦即 iPhone SE 4）終於放棄粗邊框4.7 英寸 LCD 顯示屏、有Home掣的iPhone 8外型，改用iPhone XR 6.1 吋 LCD M字額全屏、機背單鏡頭的機身。

圖為屏幕尺寸與iPhone SE4相同的iPhone XR

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細屏機電量不足｜入門機要放棄細機身

雖然節目中沒再提及太多 iPhone SE4 的細節，但預計SE4 屏幕更大、電池也更大，SE3已經改用與 iPhone 13 同款的 A15 Bionic 芯片，既快速又省電，如果SE4也繼續用A15晶片，將能提供比SE3更長的備用時間。

細屏手機機身細，電量自然不及大機長氣。

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iPhone SE4 依然會是單鏡頭嗎

至於影相像頭，Podcast中也未有提及，但SE系列向來都是用單鏡頭，相信SE4 仍然會使用 1200萬像素 f/1.8 光圈的後置攝像頭，以及700萬似素f／2.2光圈Face Time 自拍鏡頭，硬件沒太大提升，不過Apple也許會在軟件上做改良，比如加入夜間模式。

相信SE4 仍然會使用 1200萬像素 f/1.8 光圈的後置攝像頭

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iPhone SE系列機身越來越大｜回不去了

來看看下圖（左起）：由第1代SE開始，2／3代外觀不變，SE4傳聞中就等如XR，可見SE系列手機一代比一代大部！當初Apple 推出 iPhone SE時，曾表示是為小屏幕手機支持者而設，但屏幕細機身細電池也一樣細粒，做成細屏手機電量不足；而iPhone 13 mini 也因為賣得不好，14 mini 有傳被取消，似乎Apple只想保留「入門價手機市場」，放棄了「小屏手機」市場。

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$3120港元玩 Face ID 全屏機

最後就要講一下價錢，iPhone SE4傳聞售價約為 400 美元（$3120港元），這價錢比跟購買iPhone XR翻新機相差無變，SE4還會更換性能更好的核心晶片及鏡頭，絕對抵玩。如果看完iPhone 14的新定價覺得太貴，不如就等SE4推出吧。